Часник — це не просто спеція, а справжня «суперзірка» з тисячолітньою історією. Ось кілька найцікавіших фактів про цей пекучий овоч.

Історичний «допінг» та валюта

У Стародавньому Єгипті часник давали рабам, які будували піраміди, щоб вони мали сили та не хворіли. Коли одного разу постачання часнику припинилося, це призвело до одного з перших задокументованих страйків в історії.

Давньогрецькі атлети їли часник перед змаганнями. Це вважається першим в історії «допінгом» для підвищення витривалості.

Чому він пече?

У цілому зубчику часнику немає того самого різкого запаху та смаку. Магія починається лише тоді, коли ви його руйнуєте (ріжете або чавите).

При пошкодженні клітин виділяється фермент, який створює аліцин.

Це природний захист рослини від грибків і комах.

Як позбутися запаху з рота

Якщо ви з’їли багато часнику, найкраще допоможе:

свіжа петрушка;

яблуко;

м’ята або зелений чай;

молоко (жири в молоці нейтралізують сірчані сполуки).

А тепер давайте розвіємо міфи

Міф 1: часник рятує від застуди завжди. Насправді він зміцнює імунітет, але не замінює ліків. Найкращий його ефект — це профілактика.

Міф 2: часник очищає судини від поганого холестерину. Він дійсно знижує рівень поганого холестерину. Але якщо судини вже забиті (атеросклероз), то можна тільки призупинити процес.

Міф 3: часник можна їсти натщесерце і це найкорисніше. Вживання часнику на голодний шлунок може спричинити гастрит, печію чи виразку. Користь є, але ризик набагато більший.

Міф 4: часник потрібно відразу кидати в гарячу страву. Насправді при температурі вище 60 градусів руйнується аліцин — найкорисніша речовина часнику. В ідеалі — взяти зубчик і розчавити, дати 10 хв. побути на повітрі, щоб активізувався той самий аліцин. І вже тоді додавати в теплу страву. Так буде найкорисніше.

Міф 5: часник лікує всі хвороби. Так, це найсильніший природний антибіотик, але він не замінює лікувальну терапію. Його сила в профілактиці. Тому використовуйте часник правильно, і він справді захищатиме ваше здоров’я.

Леся БУШМА.