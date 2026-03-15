Капусняк — то не просто «суп із капусти», а справжня кулінарна філософія, яка в українській традиції посідає почесне друге місце після борщу. У давнину навіть казали: «Борщ — всьому голова, а капусняк — його права рука».
Капусняк із реберцями є «важкою артилерією» української кухні. Якщо звичайний суп — це просто обід, то капусняк на ребрах — уже подія. Реберця дають ту саму наваристість, димний аромат і «тіло» страви, за які ми її так любимо.
- 1,5 кг ребер
- морквина
- цибулина
- картоплина
- середня капустина
- 2 ст.л. томатного соусу
- спеції за смаком
Цибулину нарізати не дуже дрібно. Морквину почистити й нарізати півкільцями. Картоплину теж почистити і крупно нарізати.
Обсмажити ребра на великому вогні до золотавості. Додати цибулю, моркву, знову обсмажити, спеції за смаком. Додати капусту, обсмажити 10 хв. і додати картоплю. Залити склянкою води і тушкувати під кришкою на середньому вогні до готовності. Виходить ситно і смачно.
Леся БУШМА.
