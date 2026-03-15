Той рідкісний випадок, коли десерт має репутацію здорової їжі, хоча насправді народився з військової суворості та шотландських туманів.

2 склянки вівсянки

150 г борошна

1 ч.л. кориці

1 ч.л. соди

яйце

100 г цукру

1 ст.л. меду

1 ст.л. сметани

50 г вершкового масла

Змішати вівсянку, борошно, корицю і соду. Вершкове масло розтопити. В окремій посуді з’єднати яйце, цукор, мед, сметану і розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішати. До цієї маси додати суміш із вівсянки, борошна, кориці та соди. Все перемішати. Залишити тісто, щоб відпочило, на 5–10 хв. Сформувати кульки мокрими руками. Випікати при 180 градусах 20–30 хв. Виходить смачно і корисно!

Леся БУШМА.