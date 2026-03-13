Блідість розсади завжди означає, що з рослинами щось негаразд. Чи можна виправити цю ситуацію і зрештою отримати якісну здорову розсаду, яка дасть високі врожаї? Так, головне почати діяти вчасно.

Придивіться до паростків уважно: якщо листя блідне повністю, це означає, що рослина відчуває загальний голод або постійний стрес. Головна причина — дефіцит азоту. Коли його мало, рослина забирає залишки азоту зі старого листя, щоб підтримати верхівку, тому блідне все листя знизу догори. Зверніть увагу, чи сповільнився ріст. Якщо так — підгодуйте розсаду комплексним мінеральним добривом з високим вмістом азоту або слабким розчином сечовини — 1 г на 1 л води.

Блідне розсада і за браку сонячного світла та проблем з корінням, зокрема, на холодному підвіконні. Так, якщо температура ґрунту опускається нижче 15 градусів, коріння перестає всмоктувати азот і фосфор. У такому випадку під ящики з розсадою підкладіть лист пінопласту або стару теплу ковдру, щоб ізолювати їх від джерела холоду. Та краще переставте в найтепліше і найсвітліше місце.

Зверніть увагу на якість грунту. Якщо він занадто кислий або лужний, рослини голодуватимуть навіть за підживлення. А буває, що господар надміру поливає розсаду, і через це кисень не потрапляє до коренів. Вони починають задихатися і відмирати, відтак надземна частина стає рівномірно блідою і кволою.

Особливо часто бліднуть помідори. Річ у тім, що вони ростуть дуже швидко, тому «голод» на них проявляється виразніше, ніж на інших культурах.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.