В Україні запрацював кабінет пацієнта — цифровий сервіс, що надає доступ до декларацій та персональних даних в електронній системі охорони здоров’я.

У кабінеті доступно:

— подання декларації сімейному лікарю або терапевту;

— перегляд чинних і попередніх декларацій;

— перегляд та оновлення персональних даних у ЕСОЗ;

— зміна номера телефону, що використовується для автентифікації в ЕСОЗ.

Це базовий функціонал, який у подальшому розширюватиметься, обіцяють у МОЗ. Із часом у кабінеті відображатимуться медичні записи, результати аналізів та електронні рецепти — як з локальних систем, так і з національної.