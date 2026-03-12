Сьогодні підтримка наших захисників і захисниць — це обов’язок держави та питання нашої спільної гідності. Ми розуміємо, що після повернення з фронту ветеран має бути звільнений від необхідності оббивати пороги кабінетів, збираючи довідки. Особливо якщо він живе в невеликому селі чи віддаленому хуторі, де до найближчого районного центру — десятки кілометрів.

Саме тому Мінветеранів спільно з Мінцифри запустили сервіс «Ветеран Pro» у застосунку та на порталі «Дія». Ця ініціатива втілена завдяки «Проєкту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування Швеції. Наша мета — зробити державні послуги максимально інклюзивними та доступними для кожного, незалежно від віку чи місця проживання.

Цифрові сервіси вже стали частиною життя сотень тисяч українців. На сьогодні в «Дії» відображено понад 730 тисяч електронних посвідчень ветерана. Це свідчить про те, що сотні тисяч наших захисників уже мають доступ до спрощених послуг прямо у своєму телефоні.

Чому це зручно

«Ветеран Pro» — окремий розділ у «Дії», де зібрані ключові послуги для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин. Раніше, щоб отримати пільгу чи допомогу, треба було їхати в область, стояти в чергах і заповнювати стоси паперів. Тепер держава сама йде до вас. Ветеран чи хтось із його родини можуть зайти в «Дію» і за кілька хвилин подати заявку на потрібну допомогу.

Які послуги вже доступні

Пошук фахівця супроводу. Це ваш персональний помічник у цивільному житті. Зараз у системі доступно понад 2,3 тисячі фахівців, які допоможуть зорієнтуватися в адаптації та отриманні пільг. Ветеранський спорт. Послуга, що користується великим попитом. Понад 200 тисяч заяв уже подано на отримання грошової допомоги для занять спортом. Компенсація автоцивілки. Понад 45 тисяч ветеранів уже отримали виплати на загальну суму понад 86 млн грн. Гранти для ветеранів і членів їхніх сімей. Якщо маєте хист до господарства чи мрієте відкрити власну справу, держава надає кошти на розвиток бізнесу. Цією можливістю вже скористалися понад 8 тисяч осіб. «єОселя». Зручний доступ до програми пільгового іпотечного кредитування для придбання власного житла. «єВідновлення». Подання заяви на допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Можливість подати електронну заяву без зайвої бюрократії. Компенсація за облаштування робочого місця. Держава повертає кошти за придбання необхідного обладнання для роботи особи з інвалідністю.

Допомога там, де ви живете

Для мешканців сіл цифровізація — це насамперед реальний спосіб отримати своє без виснажливих поїздок. Вам не потрібно підлаштовуватися під графік роботи установ чи чекати на прийомні дні. Подати заяву можна ввечері, сидячи вдома за столом.

Ми працюємо над тим, щоб сервіси були зрозумілими кожному. Головний принцип нашого проєкту: людина — у центрі, а не складні комп’ютерні програми.

Як почати користуватися

Відкрийте застосунок «Дія» на смартфоні.

Пройдіть авторизацію (через ваш банк).

Знайдіть розділ «Ветеран Pro» у переліку послуг.

Якщо відчуваєте невпевненість у роботі з телефоном, не соромтеся попросити допомоги в молоді або завітайте до найближчого ЦНАП. Зараз по всій країні — від невеликих громад на заході до деокупованих територій — активно впроваджується модель «Єдиного вікна» для ветеранів.

Такий підхід уже успішно працює в багатьох громадах. У таких центрах вам не лише допоможуть оформити статус, а й навчать, як надалі робити це самостійно через «Дію».

Послуги «єОселя» та «єВідновлення» підтримали проєкт «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, а також Фонд Східна Європа.

Геннадій ПОПЕНКО, речник Міністерства у справах ветеранів.