Війна триває не лише на лінії фронту. Ворожі спецслужби активно полюють на звичайних українців, намагаючись зробити їх співучасниками злочину. Шукають слабкі місця — гроші, страх або довірливість. Про те, як розпізнати вербувальника, як захистити себе, розповідають у Міноборони.

Що таке вербування

Вербування — це систематична робота російських спецслужб із залучення громадян України до шпигунства, диверсій та збору розвідданих. Навіть «просте» завдання на кшталт фотографування блокпосту або передачі геолокації — це співпраця з ворогом, яка в умовах воєнного стану кваліфікується як державна зрада (ст.111 Кримінального Кодексу України) і карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним ув’язненням з конфіскацією майна.

Кого вербують

Ворог активно вербує не лише тих, хто має доступ до секретної інформації. У центрі уваги спецслужб росії:

— військові та їхні родичі;

— внутрішньо переміщені особи;

— студенти та молодь;

— активні користувачі соцмереж;

— працівники критичної інфраструктури;

— люди із залежностями (алкогольна, наркотична, ігрова).

Якщо ви належите до будь-якої з цих груп — будьте особливо уважні до підозрілих контактів у мережі.

Важелі тиску

Вербувальники використовують чотири основні важелі тиску, підбираючи підхід під конкретну людину.

Гроші. Пропонують швидку оплату за «прості» завдання або погашення боргів.

Ідеологія. Грають на політичних переконаннях.

Примус. Шантажують опублікувати компромат або погрожують безпеці близьких.

Его. Маніпулюють амбіціями, пропонують стати частиною «таємної місії».

Часто й комбінують кілька методів: спочатку пропонують гроші, а коли людина погоджується на перше завдання — переходять до шантажу.

Як ФСБ видає себе за українських правоохоронців

Один із найпоширеніших прийомів — видавати себе за «своїх». Ось як це виглядає на практиці.

Фейковий правоохоронець. Ворог видає себе за співробітників СБУ, ГУР, НАБУ або Нацполіції.

Романтичне вербування. ФСБшники створюють фейкові акаунти на сайтах знайомств.

Вигадане провадження. Надсилають у месенджери фальшиві «повістки» та пропонують «допомогу» у закритті справи в обмін на виконання завдань.

Памʼятайте: українські правоохоронці не дають сумнівних доручень на кшталт підпалів або стеження.

Ознаки того, що вас намагаються завербувати

Будьте пильними, якщо незнайомець або незнайомка:

— пропонує легкі гроші за фотографування обʼєктів, доставку пакунків або передачу локацій;

— наполягає на переході в «захищені» месенджери або «секретні» чати;

— обіцяє все тримати в таємниці — використовує фрази «це лише між нами» або «ніхто не дізнається»;

— використовує легенду: прикривається «правоохоронцем» чи «журналістом» і просить про допомогу.

Наявність хоча б однієї з цих ознак — привід припинити спілкування та звернутися до правоохоронців.

Як захиститися

Кілька простих дій значно знизять ризик того, що вербувальник вийде саме на вас.

Обмежте доступ до свого профілю в соцмережах. Не додавайте в друзі незнайомців і не поширюйте персональні дані.

Фільтруйте коло спілкування. Не відповідайте незнайомцям у месенджерах і соцмережах.

Жодних фото. Не фільмуйте мости, дороги, військові та критичні об’єкти.

Контролюйте месенджери. Забороніть ініціювати чати особам, яких немає у ваших контактах.

Ці кроки не потребують великих зусиль, але можуть вберегти вас від кримінальної відповідальності.

Що робити, якщо вас вербують

Не панікуйте, але дійте швидко. Головне — зберегти докази і нічого не виконувати.

Зафіксуйте докази: скриншоти листування, профілю, номери телефонів, реквізити карток.

Припиніть спілкування: заблокуйте абонента після фіксації даних.

Повідомте органи: передайте зібрані матеріали правоохоронцям.

Не виконуйте жодних завдань, не приймайте гроші на картку чи криптогаманець і не намагайтеся самостійно викрити зловмисника.

Куди звернутися

Не зволікайте з повідомленням про підозрілу особу, яка намагається вас завербувати. Якомога швидше зверніться:

— на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або mail callcenter@ssu.gov.ua;

— до Нацполіції 102;

— до батьків або вчителів (якщо ви дитина або підліток);

— у чат-бот «Спали ФСБшника»;

— у чат-бот «єВорог».

Пам’ятайте: ворогу вас не шкода. Як тільки завдання виконане або вас викриють, куратор зникне, залишивши вас сам на сам із кримінальною відповідальністю. Будьте розумнішими за маніпуляції. Побачили підозрілу пропозицію? Фіксуйте та повідомляйте правоохоронцям. Ваша пильність — це теж зброя.