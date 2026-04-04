Цей класичний десерт поєднує в собі ніжне дріжджове тісто, щедре просочення ароматним сиропом і солодку помадку зверху. Ромова баба — справжній символ затишної випічки, який має своє коріння в європейській кухні, але став рідним і для нас.

Ось рецепт, який дозволить приготувати ту саму «правильну», соковиту бабу.

400 г борошна

150 г теплого молока

25 г свіжих або 8–9 г сухих дріжджів

3 яйця

100 г цукру

100 г вершкового масла кімнатної температури

50–70 г родзинок (заздалегідь промити й просушити)

дрібка солі та ванілін

Сироп:

250 мл води

200 г цукру

3–4 ст.л. рому або коньяку (якщо готуєте для дітей, ром можна замінити на лимонний сік або ромову есенцію)

Помадка:

150 г цукрової пудри

1–2 ст.л. лимонного соку

1 ст.л. води

Розчиніть дріжджі в теплому молоці з 1 ст.л. цукру та 2 ст.л. борошна. Залиште в теплі на 20 хв. Збийте яйця з цукром, додайте опару, сіль і решту борошна. Поступово вмішуйте м’яке масло. Тісто вийде липким — це нормально. Наприкінці додайте родзинки. Накрийте тісто та залиште в теплі на 1,5–2 год. (воно має збільшитись удвічі). Розкладіть тісто у форми (заповнюючи на 1/3) і дайте підійти ще 30 хв. Випікайте при 180 градусах близько 25–30 хв. до золотавої скоринки.

Приготуйте сироп: закип’ятіть воду з цукром, дайте охолонути до теплого стану і додайте алкоголь. Важливо: охололі баби занурюйте в теплий сироп на 10–15 сек., щоб добре просочилися, але не розвалилися.

Приготуйте помадку: змішайте цукрову пудру з лимонним соком і ложкою теплої води. Розтирайте до стану густої білої маси. Покрийте ще вологі від сиропу баби.

Секрети успіху

Після просочення дайте бабі «відпочити» хоча б 2–3 год., щоб волога рівномірно розподілилася всередині.

Якщо немає спеціальних конусних форм, можна використовувати силіконові форми для мафінів — вийдуть симпатичні порційні десерти.

Леся БУШМА.