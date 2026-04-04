Цей класичний десерт поєднує в собі ніжне дріжджове тісто, щедре просочення ароматним сиропом і солодку помадку зверху. Ромова баба — справжній символ затишної випічки, який має своє коріння в європейській кухні, але став рідним і для нас.
Ось рецепт, який дозволить приготувати ту саму «правильну», соковиту бабу.
- 400 г борошна
- 150 г теплого молока
- 25 г свіжих або 8–9 г сухих дріжджів
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 50–70 г родзинок (заздалегідь промити й просушити)
- дрібка солі та ванілін
Сироп:
- 250 мл води
- 200 г цукру
- 3–4 ст.л. рому або коньяку (якщо готуєте для дітей, ром можна замінити на лимонний сік або ромову есенцію)
Помадка:
- 150 г цукрової пудри
- 1–2 ст.л. лимонного соку
- 1 ст.л. води
Розчиніть дріжджі в теплому молоці з 1 ст.л. цукру та 2 ст.л. борошна. Залиште в теплі на 20 хв. Збийте яйця з цукром, додайте опару, сіль і решту борошна. Поступово вмішуйте м’яке масло. Тісто вийде липким — це нормально. Наприкінці додайте родзинки. Накрийте тісто та залиште в теплі на 1,5–2 год. (воно має збільшитись удвічі). Розкладіть тісто у форми (заповнюючи на 1/3) і дайте підійти ще 30 хв. Випікайте при 180 градусах близько 25–30 хв. до золотавої скоринки.
Приготуйте сироп: закип’ятіть воду з цукром, дайте охолонути до теплого стану і додайте алкоголь. Важливо: охололі баби занурюйте в теплий сироп на 10–15 сек., щоб добре просочилися, але не розвалилися.
Приготуйте помадку: змішайте цукрову пудру з лимонним соком і ложкою теплої води. Розтирайте до стану густої білої маси. Покрийте ще вологі від сиропу баби.
Секрети успіху
Після просочення дайте бабі «відпочити» хоча б 2–3 год., щоб волога рівномірно розподілилася всередині.
Якщо немає спеціальних конусних форм, можна використовувати силіконові форми для мафінів — вийдуть симпатичні порційні десерти.
Леся БУШМА.
