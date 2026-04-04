Ось кілька ідей для канапок, які виходять за межі звичних поєднань, але залишаються простими у приготуванні. Вони чудово підійдуть і для сніданку, і для перекусу.

Солодка груша з пікантним акцентом

Це поєднання текстур та смаків: хрусткий хліб, ніжний сир і соковиті фрукти.

Цільнозерновий хліб або багет

м’який вершковий або сир з пліснявою (горгонзола чи брі)

груша

50 г волоських горіхів

мед

Хліб або багет нарізати скибочками. Підсмажити в тостері до ніжної скоринки. Грушу нарізати тоненькими слайсами. Горіхи подрібнити. Формуємо канапку: хліб, сир, груша, горіхи та зверху крапельки меду.

Закарпатський мотив: паштет із лісових грибів

Глибокий аромат грибів робить таку канапку дуже домашньою та ситною.

Білий хліб

100 г сухих білих грибів

цибулина

200 г вершкового масла (150 г для смаження хліба +50 г для паштету)

гілочка кропу

Хліб нарізати скибочками й обсмажити на вершковому маслі. Цибулину нарізати кубиками. Гриби замочити на 1 год., промити, просушити. Нарізати та обсмажити разом із цибулею до готовності. Дати охолонути. Подрібнити в блендері гриби із цибулею, додавши м’яке вершкове масло.

Готовим паштетом намастити хліб, зверху прикрасити гілочкою кропу.

Гарячий «Туна-мелт» (із тунцем)

Ситний варіант для тих, хто любить гарячі закуски з тягучим сиром.

Житній хліб

банка консервованого тунця

1 ст.л. натурального йогурту або сметани

маринований огірок

кріп

100 г твердого сиру (наприклад, чедер)

Хліб нарізати скибками. Огірок — дрібненькими кубиками, кріп — теж дрібненько. Консервований тунець змішати із йогуртом, додати огірок та кріп.

Формуємо канапку: хліб, тунець із огірком, скибочка сиру.

Запікати в розігрітій духовці при 180 градусах поки розплавиться сир.

Порада: Якщо готуєте канапки для гостей, спробуйте використовувати замість звичайного батона багет або чіабату. Це додасть страві більш вишуканого вигляду та текстури.

Екзотичний хумус із запеченим буряком

Яскравий колір і незвичний смак, який точно зацікавить гостей.

Житній багет або хлібці

готовий класичний хумус

1 відварений буряк

кілька шматочків фети

насіння кунжуту або соняшника

Хліб нарізати скибочками. Буряк відварити або запекти, охолодити та натерти на тертушці. Змішати хумус із буряком.

Формуємо канапку: хліб, хумус із буряком, шматочок фети, насіння соняшника. Смачного!

Леся БУШМА.