Ось кілька ідей для канапок, які виходять за межі звичних поєднань, але залишаються простими у приготуванні. Вони чудово підійдуть і для сніданку, і для перекусу.
Солодка груша з пікантним акцентом
Це поєднання текстур та смаків: хрусткий хліб, ніжний сир і соковиті фрукти.
- Цільнозерновий хліб або багет
- м’який вершковий або сир з пліснявою (горгонзола чи брі)
- груша
- 50 г волоських горіхів
- мед
Хліб або багет нарізати скибочками. Підсмажити в тостері до ніжної скоринки. Грушу нарізати тоненькими слайсами. Горіхи подрібнити. Формуємо канапку: хліб, сир, груша, горіхи та зверху крапельки меду.
Закарпатський мотив: паштет із лісових грибів
Глибокий аромат грибів робить таку канапку дуже домашньою та ситною.
- Білий хліб
- 100 г сухих білих грибів
- цибулина
- 200 г вершкового масла (150 г для смаження хліба +50 г для паштету)
- гілочка кропу
Хліб нарізати скибочками й обсмажити на вершковому маслі. Цибулину нарізати кубиками. Гриби замочити на 1 год., промити, просушити. Нарізати та обсмажити разом із цибулею до готовності. Дати охолонути. Подрібнити в блендері гриби із цибулею, додавши м’яке вершкове масло.
Готовим паштетом намастити хліб, зверху прикрасити гілочкою кропу.
Гарячий «Туна-мелт» (із тунцем)
Ситний варіант для тих, хто любить гарячі закуски з тягучим сиром.
- Житній хліб
- банка консервованого тунця
- 1 ст.л. натурального йогурту або сметани
- маринований огірок
- кріп
- 100 г твердого сиру (наприклад, чедер)
Хліб нарізати скибками. Огірок — дрібненькими кубиками, кріп — теж дрібненько. Консервований тунець змішати із йогуртом, додати огірок та кріп.
Формуємо канапку: хліб, тунець із огірком, скибочка сиру.
Запікати в розігрітій духовці при 180 градусах поки розплавиться сир.
Порада: Якщо готуєте канапки для гостей, спробуйте використовувати замість звичайного батона багет або чіабату. Це додасть страві більш вишуканого вигляду та текстури.
Екзотичний хумус із запеченим буряком
Яскравий колір і незвичний смак, який точно зацікавить гостей.
- Житній багет або хлібці
- готовий класичний хумус
- 1 відварений буряк
- кілька шматочків фети
- насіння кунжуту або соняшника
Хліб нарізати скибочками. Буряк відварити або запекти, охолодити та натерти на тертушці. Змішати хумус із буряком.
Формуємо канапку: хліб, хумус із буряком, шматочок фети, насіння соняшника. Смачного!
Леся БУШМА.
