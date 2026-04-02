Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн, повідомляє Урядовий портал.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

— уряд збільшує граничну суму компенсації — з 10 млн до 30 млн грн;

скасовує норму, за якою сума компенсації зменшувалася на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;

— дає можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, зокрема збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

За напрямом компенсації страхової премії:

— збільшує граничну суму компенсації з 1 млн до 3 млн грн;

— пришвидшує можливість отримати підтримку — подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;

— якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсацію також виплачуватимуть частинами — пропорційно сплаченим платежам.

Подати заявку на участь можна тут: https://pk.eca.gov.ua/