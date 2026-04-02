Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн, повідомляє Урядовий портал.
- За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:
— уряд збільшує граничну суму компенсації — з 10 млн до 30 млн грн;
скасовує норму, за якою сума компенсації зменшувалася на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
— дає можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, зокрема збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.
- За напрямом компенсації страхової премії:
— збільшує граничну суму компенсації з 1 млн до 3 млн грн;
— пришвидшує можливість отримати підтримку — подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;
— якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсацію також виплачуватимуть частинами — пропорційно сплаченим платежам.
Подати заявку на участь можна тут: https://pk.eca.gov.ua/
Залишити відповідь