У березні шкідники саду прокидаються після зимівлі. Серед них і аґрусова вогнівка. Вона зимує у стадії лялечки у верхньому шарі ґрунту під кущами аґрусу або смородини. Літ метеликів починається у квітні.

Самки відкладають яйця в квітки аґрусу й смородини. Одна самка може відкласти до 200 яєць. Через 5–7 днів з них виходять гусенички, які пошкоджують зав’язь і виїдають насіння. В одній зав’язі оселяється тільки одна гусениця. Кожна з них пошкоджує 2–6 ягід аґрусу або 8–15 ягід смородини та порічок, обплітаючи павутинням і забруднюючи екскрементами все гроно. Пошкоджені ягоди передчасно набувають кольору стиглих, загнивають і засихають.

У боротьбі зі шкідником існують старі перевірені та головне — прості способи боротьби, які треба застосувати саме зараз.

Особлива увага — пристовбурним колам

Найефективнішим у цей час є підгортання. Суть його полягає в тому, щоб не дати метеликам, які вилупляться з лялечок, вибратися на поверхню. Тож щойно зійде сніг і земля трохи підсохне, підгорніть кущі аґрусу землею на висоту 10–15 см. У червні, коли літ вогнівки закінчиться, кущі треба буде обов’язково розгорнути назад.

Або ж укрийте пристовбурні кола в радіусі 50–70 см від центру куща щільним матеріалом. Використовуйте руберойд, стару плівку, картон або чорне агроволокно в кілька шарів. Краї матеріалу треба щільно притиснути камінням або землею.

Якщо земля дозволяє, обережно розпушіть ґрунт під кущами. Лялечки знаходяться дуже близько до поверхні. Вивертаючи їх назовні, ви робите шкідників беззахисними перед нічними морозами та птахами.

Подбайте про надземну частину

Вогнівка любить густі кущі, де немає провітрювання. Виріжте всі старі, сухі та поламані гілки. Зберіть і спаліть залишки минулорічного листя, якщо не зробили цього восени — там також можуть бути кокони. Якщо бруньки ще не розпустилися, але температура піднялася до 5–10 градусів, можна провести обприскування 3-відсотковою бордоською сумішшю.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.