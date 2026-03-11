Кабмін вніс зміни до постанови від 14 серпня 2019 року №700 «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни». Ними вдосконалено порядок обліку ветеранів та їхніх родин, які отримують житло або житлову допомогу від держави, йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Відтепер вся інформація про ветеранів, членів їхніх родин та сім’ї загиблих воїнів, які отримали житло за кошти державного чи місцевих бюджетів, акумулюватиметься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Дані про державні житлові програми стануть повними, актуальними та відкритими для контролю в межах чинного законодавства.

Зокрема, обласні та Київська міська державні адміністрації (військові адміністрації), головні розпорядники та відповідальні виконавці державних житлових програм зобов’язані двічі на місяць — до 10 та 25 числа — подавати Мінветеранів належну інформацію щодо осіб, які отримують житлову допомогу.

Також щомісячне подання інформації до Міністерства рекомендовано здійснювати і органам місцевого самоврядування, а також розпорядникам і виконавцям місцевих житлових програм.

Це забезпечить повноту та достовірність даних у ЄДРВВ, допоможе уникнути повторного або незаконного отримання житлової допомоги, а також зменшується дублювання державних програм підтримки.

Новий підхід підвищить ефективність використання бюджетних коштів і посилить прозорість житлового забезпечення ветеранів та їхніх сімей.