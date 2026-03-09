Ухвалений Верховною Радою 25 лютого законопроєкт №13646 про соціальний захист військових, за словами міністра оборони Михайла Федорова, формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами. Що це означає на практиці?

* Під час служби

Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

* Після повернення зі служби

Зберігається право повернутися на роботу — на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Окремий і принципово важливий блок — родини захисників, котрі загинули або зникли безвісти.

Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

— родинам загиблих — 15 млн грн;

— родинам зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис. грн.

Пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги — 15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі — виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу.