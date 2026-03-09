Із 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Вони вже не є засобами платежу та вилучаються з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти відповідного номіналу.

Зробити це можна без обмежень та без стягнення плати за обмін:

— в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

— в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») — упродовж трьох років з дати вилучення з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

— у Нацбанку — наразі безстроково.