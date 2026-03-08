Такий медовик ви ще не куштували. Тістечко з медом — це не просто десерт, а справжній кондитерський «довгожитель». Мед є природним консервантом, тому випічка з ним залишається свіжою набагато довше, ніж будь-яка інша.

100 г вершкового масла

100 г меду

150 г цукру

2 яйця

15 г ванільного цукру

5 г соди

400 г борошна

Для крему:

200 г м’якого вершкового масла

300 г вареного згущеного молока

У ковшику з’єднати масло, цукор, мед. Поставити на вогонь, помішуючи, прогріти майже до кипіння, щоб усе розчинилося.

Зняти з вогню, додати ванільний цукор і соду, перемішати. Потім додати яйця, активно перемішати до об’єднання. Перелити масу в миску, додати попередньо просіяне борошно, замісити тісто, обгорнути плівкою та поставити в холодильник на 20–30 хв. Розкачати на пергаменті, наколоти виделкою, викласти на деко та випікати при температурі 180 градусів 20–25 хв. Охолодити та змолоти блендером на крихту.

Приготування крему: збити м’яке вершкове масло до посвітління, додати згущене молоко, знову збити.

Поступово додаючи крихту в крем, зробити таку масу, щоб зручно було ліпити і водночас, щоб вона не була сухою.

Сформувати кульки та обкачати їх у крихті. Поставити на 20–30 хв. у холодильник.

Виходить апетитний порційний десерт. Смачного!

Леся БУШМА.