До вирощування розсади еустоми (лізіантусу) можна приступати вже зараз. У цієї квітки тривалий період розвитку, тож важливо, щоб встигла зацвісти і порадувала квітникарочок результатами їх праці. Еустому неможливо розмножити поділом куща, живцюванням чи відводками, тому єдиний спосіб її вирощування — з насіння. Схожість воно має не дуже високу, але затятих квітникарів це не відлякує — навпаки, викликає азарт.

Підготовка ґрунту та посів

Еустома любить легкий, добре дренований ґрунт. Для вирощування розсади можна використовувати готові субстрати. Ідеально підходять слабокислі суміші для розсади або ґрунтосуміші на основі розкисленого торфу. Щоб приготувати суміш власноруч, змішайте торф, перегній і пісок у пропорції 2:1:1.

Аби прискорити процес проростання і підвищити схожість, насіння можна попередньо замочити в розчині стимулятора росту. Важливо: посів має бути поверхневий. Насінню потрібне світло, тому присипте його легенько на поверхні ґрунту і накрийте плівкою для парникового ефекту. Все. Надалі підтримуйте температуру 20–23 градуси та періодично підіймайте плівку, щоб провітрити посіви. Вже за 10–14 днів з’являться паростки. Будьте пильними: будь-які коливання, як-от нічні охолодження, можуть сповільнити розвиток розсади. Щоб паростки не витягувалися, їм потрібне максимальне освітлення. Також важливо постійно стежити за зволоженням. Навіть короткочасне пересихання верхнього шару ґрунту для молодих рослин може бути фатальним. Так само, як і перелив. Зволожують еустому дуже обережно, аби не травмувати сіянці, тому досвідчені квітникарі радять робити це з пульверизатора. Перший час еустома росте надзвичайно повільно, нарощуючи кореневу систему. Тож не переймайтеся, якщо здається, що вона «завмерла».

Доглядаємо за розсадою

Коли з’являться паростки, плівку знімайте поступово, аби вони адаптувалися до навколишніх умов. Щоб стебла не витягувалися, підтримуйте температуру на рівні 18–20 градусів і помірну вологість. На етапі 2–3 справжніх листочків проводять пікірування. Для цього обережно пересадіть сіянці в горщики діаметром 5–7 см.

Висаджуємо у відкритий ґрунт

Еустому висаджують після останніх заморозків, зазвичай у травні, коли ґрунт добре прогріється. Обирайте сонячне, захищене від вітрів місце. Пересаджуйте акуратно, зберігаючи кореневу грудку, щоб не травмувати тендітні корінці. Дотримуйтесь відстані між кущиками 20–25 см. Для збагачення ґрунту перед посадкою бажано додати компост, потім рясно полити. Перші дні тендітні сіянці слід притіняти, щоб рослини пристосувалися до яскравого сонця.

Зусилля, витрачені на вирощування еустоми, варті того, адже влітку ви отримаєте розкішну квітку, схожу на троянду. На одному стеблі може бути 10–20 і навіть більше бутонів, що розкриваються почергово. Квіти бувають махрові та немахрові, рожевого, білого, фіолетового, лілового кольорів, з облямівкою. Ця рослина дуже популярна не лише через свою красу, а й тому, що може дуже довго стояти у зрізаному вигляді. Вирощується як однорічник.

Катерина ОКУНЬ.