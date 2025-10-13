Одного разу ми побували в долині нарцисів на Закарпатті. Ця картина так мене вразила, що захотіла створити щось подібне й у себе. Звісно, ділянку маю недостатньо велику, однак навіть на кількох сотках виростила справжнє диво. Сорти нарцисів маю найрізноманітніші: білі, жовті, з рожевою коронкою, ранні, пізні, махрові, немахрові, багатоквіткові, пахучі та без запаху тощо.

Не повірите, але серед усього цього різноманіття мої найулюбленіші — оті простенькі, білі з дрібною жовтою коронкою. Обожнюю їх із дитинства! Причому люблю нарциси настільки, що довгими зимовими вечорами вив’язую їх гачком або вишиваю. А зараз хочу розповісти, як розмножувати ці квіти. Бажаєте створити і в себе долину нарцисів? Нумо у квітник! Адже зараз найсприятливіша пора для висаджування цибулин.

Раз на кілька років гнізда нарцисів ділять і висаджують цибулини на нове місце без підсушування. Ростуть вони на різних типах ґрунтів, але не переносять перезволожених, сирих і затінених ділянок. Рясно цвітуть у напівтіні, хоча й зацвітають пізніше, ніж на відкритих ділянках. Люблять легкі суглинисті ґрунти. Якщо на ділянці важка земля, її склад можна полегшити піском. Ґрунти з високим вмістом піску, навпаки, доповнюють глиною і торфом.

«Порадниця» вже писала, а я лише нагадаю, що глибина закопування цибулин має становити три їх діаметри. Тож нарциси зазвичай висаджують у ямки глибиною 15–20 см. У лунки не завадить додати трохи деревного попелу або суміш з перегною, компосту та деревної золи. Натомість свіжий гній у жодному разі вносити не можна. Відстань між цибулинами витримують 8–15 см.

Підготовку ґрунту під посадку нарцисів починають у серпні–вересні. При перекопуванні вносять органічні та мінеральні добрива: 5–6 кг перегною та 30 г суперфосфату на кв.м.

Нарциси важливо правильно підібрати. Свого часу я прочитала дуже слушну рекомендацію у книзі Світлани Приходько «Хоровод квітів»: «Кожен сорт нарцисів слід висаджувати окремою групою. Багатосортні насадження в одній групі невиграшні, оскільки не дозволяють оцінити достоїнство кожного сорту окремо». Цілком з цим погоджуюсь, оскільки в сумішах краса кожного окремого сорту просто губиться. Тож раджу висаджувати їх групами. Також Світлана Миколаївна радить висаджувати нарциси між півоніями та дрібними квітучими чагарниками. Для цього півонії та чагарники висаджують дещо рідше, ніж зазвичай. Також нарциси чудово підходять для оздоблення садових доріжок. А крім того, в народі давно підмітили: цибулини нарцисів відлякують шкідників, тож ці рослини мають не лише декоративні властивості, а й користь для квітника.

Олена КИСЛЕНКО.

Житомирська обл.