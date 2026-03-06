Кабмін затвердив Порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Відтак ветерани отримають чіткий і прозорий механізм оформлення спеціального статусу свого бізнесу, інформує Мінветеранів.

Що він надає

Це офіційне визнання державою підприємницької діяльності ветеранів. Статус відкриває доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу. Органи влади, фінансові установи й донорські організації можуть передбачати окремі умови або пріоритет для таких підприємств.

Крім того, статус підвищує довіру з боку партнерів і клієнтів, спрощує участь у державних і місцевих ініціативах, а також сприяє формуванню позитивного іміджу ветеранського бізнесу.

Хто може отримати

* Ветерани, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП).

* Ветерани, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, нотаріуси, арбітражні керуючі тощо) та перебувають на податковому обліку як самозайняті особи.

* Юридичні особи приватного права, якщо їхні засновники, учасники або кінцеві бенефіціари є ветеранами війни.

Для отримання статусу потрібно подати заяву до Мінветеранів. Про детальний алгоритм відомство проінформує додатково.