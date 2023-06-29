Ухвалена Урядом постанова дає можливість у рамках експериментального проєкту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією та забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання. Спрощений механізм звернення звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій, запевняють у Мінсоцполітики.

ЩО ПОТРІБНО

Уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі — органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір і обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи ПФУ для подання спрощеної заяви не потрібно. Час, який витрачає людина чи родина на оформлення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви — максимально автоматизовано.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, в його мобільному додатку, на порталі «Дія». Це не вимагає очікування у чергах, мінімізує людський фактор і ймовірність допущення помилок.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

ЯК РЕАЛІЗОВУВАТИМЕТЬСЯ НОВИЙ МЕХАНІЗМ

Форма заяви максимально спрощується. Необхідно буде внести лише інформацію про членів вашого домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який бажаєте отримувати виплату. Потім визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява — паперова).

Решту інформації Пенсійний фонд отримуватиме з реєстрів і баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.

Протягом 10 робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої — замість заявника — повної форми заяви та декларації по кожному домогосподарству.

За результатами розгляду спрощеної заяви та сформованих на основі інформації з реєстрів і баз даних заяви та декларації орган Пенсійного фонду прийме рішення про призначення і розмір житлової субсидії (або відмову). І повідомить про це громадянина.

У випадку, якщо за результатами формування декларації буде з’ясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.

ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Також, відповідно до прийнятої постанови, для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верств населення:

спрощено критерії їх отримання для прийомних і багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з котрого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю. Так, при призначенні житлової субсидії не враховуватиметься наявність у таких родин автівок, які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю;

не враховуватимуться до сукупного доходу домогосподарств доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Нагадаємо, що розрахунок розміру житлової субсидії здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства. Відтепер члени родини, які виїхали за кордон, не враховуватимуться при визначенні соціальних нормативів і доходів для нарахування субсидії. Відповідно, це покращить можливості отримати субсидію для родин, які проживають в Україні, а члени сім’ї — за кордоном (проте отримують заробітну плату в Україні).

ДЕ ВЕДУТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ ЧИ ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ

Продовжено на рік існуючий механізм нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату ЖКП українцям, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією. Держава продовжить спрямовувати кошти отримувачам субсидій у регіонах, де органи соцзахисту не мають змоги працювати.

У таких випадках нарахування відбувається відповідно до даних, які є в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. А кошти зараховуються на банківську картку.

Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму ПФУ, і скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти. Одночасно залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання.

Тобто кількість каналів, за якими можна звертатися за виплатою, не зменшується, а навпаки — розширюється, в тому числі з урахуванням віку, звичок і рівня цифрової грамотності потенційних субсидіантів.