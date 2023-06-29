Літньої пори збільшується кількість нещасних випадків на воді. Що найперше варто знати, потрапивши в подібну ситуацію?

Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим — бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники, застерігає МОЗ.

Якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103.

ЩО РОБИТИ

1. Перевірте, чи постраждалий дихає, за принципом «чую, бачу, відчуваю»: прислухатися до дихання («чую»), подивитися, чи рухається грудна клітка («бачу»), відчути, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку («відчуваю»).

Якщо так:

✔ покладіть людину спиною на рівну тверду поверхню;

✔ наскільки можливо, вирівняйте голову й максимально розігніть шию постраждалого, висуньте нижню щелепу (якщо впевнені, що не зазнав травми хребта);

✔ очистість ротову порожнину від видимих сторонніх об’єктів, наприклад, бруду, піску.

2. Якщо постраждалий не дихає, виконайте 5 «рятувальних вдихів»:

✔ затисніть людині ніс і видихніть повітря їй у рот до підйому грудної клітки (якщо маєте, скористайтеся бар’єрним пристроєм: маскою-плівкою/маскою-клапаном);

✔ повторіть 5 разів.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот і ніс.

3. Перевірте, чи з’явилося дихання. Якщо ні — розпочинайте натискання на грудну клітку:

✔ покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого;

✔ випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

✔ зробіть 30 натискань;

✔ повторіть два штучні вдихи.

4. Продовжуйте цикли «30 натискань — 2 вдихи». Це треба робити до прибуття медиків або поки постраждалий почне дихати самостійно.

Якщо постраждала дитина, проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань — 2 вдихи.

5. Якщо не маєте бар’єрного пристрою і не можете виконувати штучні вдихи «рот до рота», проводьте лише натискання на грудну клітку.

6. Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти. Не залишайте постраждалого наодинці. За можливості накрийте сухою теплою ковдрою та дочекайтеся прибуття медиків.