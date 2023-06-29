Рашистські нелюди вчинили черговий акт тероризму, підірвавши Каховську ГЕС. Через це підтопило тисячі домогосподарств. Що робити жителям таких дворищ, коли вода почне спадати? Якомога швидше висушити домівки.

ВИСУШУЄМО ПІДВАЛ

Процес цей тривалий. Підвали та погреби за підтоплень страждають найбільше. Передусім переконайтеся, що ваш підвал безпечний для входу. Зверніть увагу на цілісність стелі.

Важливо: будинок має бути відімкнений від електромереж. Особливо небезпечні оголені електродроти. Далі насосами відкачують воду, якщо вона залишилась. Стояча вода може містити шкідливі бактерії! Тому одягайте захисне спорядження.

Далі підвал потрібно звільнити від усіх предметів: меблів, стелажів, ящиків і банок. Їх очищують від бруду, миють теплою водою з милом і харчовою содою та повністю висушують. Стелажі та інші вироби з дерева можна побілити. Запаси овочів при тривалому перебуванні під водою псуються, їх, найімовірніше, доведеться викинути.

Перевіряють стіни та стики, закладають тріщини. Якщо є пліснява — видаляють. Після того, як стіни підсохли, обробляють розчином мідного купоросу чи іншого антисептика та гашеним вапном.

Природним шляхом підвал висихатиме дуже довго, навіть якщо весь час тримати двері відчиненими. Адже повітря тут циркулює погано. Добре, якщо ви завчасно подбали про припливно-витяжну вентиляцію, яка має бути в підвалі. Тоді процес висушування буде швидшим.

Для більш швидкого просушування в підвалі встановлюють осушувачі повітря, вентилятори, теплові гармати або інші прилади. Але при різкому висушуванні на поверхнях можуть утворюватись тріщини. Дуже ефективні за таких обставин промислові осушувачі, їхній асортимент вельми широкий. Однак не кожен дозволить собі придбати такий прилад. Зовсім невеличкі, побутові, коштують від кількасот гривень, але в подібній ситуації вони абсолютно не допоможуть. А такі, що зарадять — по кілька тисяч. Добре, якщо є можливість орендувати осушувач на деякий час.

Дідівський метод — висушування підвалу за допомогою відкритого вогню в жаровні. Для цього беруть металеве відро, роблять у дні невеликі отвори, прикріплюють до нього ніжки або підкладають цеглини. Всередині відра розпалюють вогнище, за яким постійно треба наглядати. Вогонь підтримують, доки підземне приміщення повністю висохне. При цьому в підвалі має бути вентиляція, крізь яку виходитиме чадний газ.

Слід також оцінити ситуацію у дворі. Якщо ґрунт надто вологий, це суттєво ускладнить висушування будівель. Можливо, доведеться створювати дренаж, канави, рови чи штучні водойми. Однак система дренажу потребує додаткового обладнання, зокрема укладання труб. Значно легше відвести зайву воду шляхом викопування канав, які можна заповнити піском, чи штучних водойм.

НАВОДИМО ЛАД В ОСЕЛІ

У будинку також передусім перевіряють ступінь пошкоджень приміщення: чи є загроза обвалу стелі тощо. Дивляться, чи відімкнена електропроводка. Також потрібно з’ясувати, в якому вона стані. Електрику та газ не вмикають, доки відповідні служби не переконаються в їхньому робочому стані.

На підлозі будинку може залишатись вода, яку треба якомога швидше прибрати ганчірками чи мочалками. Виносять меблі, килими, електроприлади, аби запобігти їхньому подальшому пошкодженню. За потреби всі предмети інтер’єру висушують. На жаль, багато з них вже не підлягатимуть відновленню. Поверхні та стіни в будинку очищують від бруду.

Просушити будинок простіше, ніж підвальне приміщення, особливо влітку. Втім, навіть теплої пори на це можуть знадобитись місяці. Відкривають усі вікна та двері, щоб створити приплив повітря. Зробити це швидше допоможуть вже згадані осушувачі, вентилятори тощо. А також побутові кондиціонери. Але, нагадаємо, вмикати електроприлади можна тільки після того, як буде перевірена або замінена на нову внутрішня проводка. Обов’язково слід провести ревізію розподільчих коробок, вимикачів, розеток. Якщо до них потрапила волога, треба зачистити контакти або замінити вимикачі та розетки на нові. Перед початком користування водою перевіряють каналізацію.

Будинок оглядають на предмет появи цвілі. Якщо вона з’явилась — негайно усувають. Особлива увага — на підлогове покриття. Не виключено, що його доведеться зняти, аби уникнути появи грибка. Найбільш стійкі в цьому плані покриття з керамічної плитки. А от ламінат, плити ДСП чи паркет, найімовірніше, доведеться повністю замінити. Якщо ці матеріали постраждали несильно, їх знімають і просушують. Перед тим демонтують плінтуси. Лінолеум обережно знімають, аби не пошкодити, і укладають для просушування на суху поверхню лицем донизу. Доки підлога повністю не висохне, покриття не встановлюють.

Мокрі шпалери чи інше стінове покриття доведеться зняти й замінити на нове. Якщо є перегородки з гіпсокартону, їх теж доведеться замінити, бо цей матеріал не вологостійкий. На жаль, потрібно бути готовим до того, що треба буде повністю оновлювати все внутрішнє оздоблення та замінювати електропроводку. Окремо варто сказати і про утеплювач будинку.

Якщо він був утеплений мінватою, то постраждає більше. Імовірно, вона втратила свої властивості та потребує заміни. А от пінопласт до вологи більш стійкий.

У разі довготривалого затоплення потрібно провести загальну оцінку стану будинку, електропроводки та газової магістралі. Краще цю роботу довірити фахівцям.

Василь ГЕРАСИМОВ.