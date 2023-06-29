Кабачок ніколи не був моїм фаворитом. Та нещодавно відкрила для себе новий смак цього овочу. Секрет у вдалому поєднанні кабачка із соусом бешамель. Тримайте рецепт.

3 кабачки невеликого розміру

500—600 г середніх помідорів

2 середні цибулини

2 середні морквини

олія

чорний мелений перець

сіль

Соус бешамель:

700 мл молока

50 г борошна

50 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

дрібка мускатного горіха

0,5 чайної ложки сушеного часнику

Кількість овочів залежить від форми, в якій їх запікатимете. Кабачки й томати нарізати кружальцями. Чергуючи кружечки кабачків і томатів, викласти у змащену олією форму. Посолити, поперчити. Трохи збризнути олією. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хв.

Цибулю нарізати кружальцями. Обсмажити в олії до золотавості. Додати крупно натерту моркву, смажити разом до м’якості, трохи підсолити.

Для соусу молоко довести до кипіння. Окремо в сотейнику розтопити масло. Всипати до нього борошно. Смажити борошно до золотавості, ретельно розмішуючи. Поступово, маленькими порціями, влити гаряче молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Тримати на вогні до загусання соусу (4—6 хв.). Посолити, додати часник і мускатний горіх, зняти з вогню. Консистенція соусу має бути, як у негустої сметани.

Дістати форму з духовки, рівномірно розподілити засмажку. Вилити соус, заповнивши ним порожні місця. Знову поставити в духовку приблизно на 20 хв. Соус має трохи підрум’янитися.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.