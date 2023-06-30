Вони допоможуть отримати грант на створення або розвиток власної справи.
1. «Власна справа»: https://is.gd/eqqrr6
2. «Грант для ветеранів та їх подружжя»: https://is.gd/jxqZ7j
3. Поширені запитання та відповіді: http://surl.li/icgwm
4. Подання заявки на грант у «Дії»: https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/yerobota
5. Покрокова відеоінструкція щодоподання заяви: http://surl.li/icgxg
6. Графік безоплатних консультацій та інших заходів, які здійснюються Державною службою зайнятості: https://docs.google.com/…/1wiCOeznVNewzjmHDJ2Z7…/edit…
7. Інформація про навчання на платних курсах із підприємництва: https://docs.google.com/…/16JJK7G8WVYWgn04ERoTBac7…/edit
8. Порядок надання грантів для бізнесу: http://surl.li/icidg #мікрогрант
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