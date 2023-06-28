Його я успішно застосовую для захисту рослин та профілактики грибкових, інфекційних і бактеріальних хвороб. Надто ж для боротьби з фітофторозом. Віддаю перевагу цьому препарату, бо він доступний, недорогий і нетоксичний. А діяти починає вже через 2—3 год. після використання.

Для приготування 0,1-відсоткового розчину 10 г мідного купоросу розводжу в пластиковій тарі в теплій воді (не більше 45—50 градусів), а потім доливаю до об’єму 10 л.

А от для дезінфекції ґрунту готую більш концентрований, 1—3-відсотковий розчин: 100—300 г мідного купоросу на 10 л води.

Не варто чекати, доки хвороба прийде на грядки. Профілактичну обробку роблю вже через 15—20 днів після висадки розсади у відкритий ґрунт.

Розчин використовують свіжим, бо довго не зберігається. Також важливо не перевищувати дозу. Якщо кущі сильно уражені, їх не врятувати вже нічим. Залишається вирвати та знищити. А ямки, де вони росли, продезінфікувати розчином мідного купоросу (можна збільшити концентрацію до 3 відсотків).

Ніна ПОМЕТУН.