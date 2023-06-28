Перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором і запахом.

Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на неї в білому або прозорому посуді на білому тлі.

Наберіть половину або третину об’єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.

Перевірте запах: якщо є хімічний, бензиновий або інший неприємний, підозрілий, то воду заборонено використовувати для пиття та приготування їжі.

На 1 л візьміть 6 таблеток активованого вугілля, які краще подрібнити. Почекайте щонайменше 8 год., аби вода знезаразилась.

Йод із цією метою використовують у крайніх випадках. На 1 л води достатньо 3—4 краплі, перед споживанням води почекати 1 год.

Найнадійніший спосіб знезаразити воду — кипятіння впродовж 10 хв. Після чого дайте їй відстоятися 30 хв. та охолонути. Воду треба обережно злити, аби не збовтати осад, що зібрався на дні посудини.