Оплачувати комунальні послуги, отримувати пенсію, переказувати кошти на картку онукам, спілкуватися — усе це можна робити в телефоні або на комп’ютері й економити час. Гаджети створені для того, щоб полегшити нам життя, а не навпаки. Тому до знайомства з технологіями треба ставитися як до захопливої пригоди, без остраху.

Ми навчилися дбати про особисту гігієну: вмиватися, приймати ранковий душ, чистити зуби й бути охайними. Чи подобається це всім? Мабуть, ні, та це все потрібні навички членів цивілізованого суспільства. У віртуальному світі, так само як і в реальному, є дії, що захищають вас і ваш віртуальний простір від онлайн-шахраїв.

Вони складаються в поняття «кібергігієна». Якщо її дотримуватися, то проводити час в інтернеті буде безпечно. Тож що можна робити онлайн і як не боятися «зламати» телефон, натиснувши неправильну кнопку?

СМАРТФОН АБО КОМП’ЮТЕР — ДРУГ, А НЕ ВОРОГ

Спершу проаналізуйте свої застосунки (завантажені програми). Ті, що ви не використовуєте, можна сміливо видаляти. Якщо не знаєте, як це зробити, зверніться до родичів або близьких і попросіть почистити ваш телефон.

ОБОВ’ЯЗКОВА РУТИНА ГАДЖЕТА

Час від часу програмне забезпечення гаджета треба оновлювати. Оновлення допомагають підтримувати захист від шахраїв і шкідників на належному рівні. Також попросіть рідних установити вам антивірус. Важливо регулярно оновлювати його.

Така онлайн-рутина може здаватися дещо марудною, але вона має стати звичкою. Тому щоразу, як бачите оновлення, установлюйте його. Ця проста діє може врятувати ваші гаджети від зламів і ймовірних заражень.

ЗАМІСТЬ ЧЕРГИ В БАНК — ПОСЛУГИ В ТЕЛЕФОНІ

Кожен банк сьогодні має свій застосунок для смартфона або відповідний сайт. Це називається «онлайн- банкінг». Тут ви можете бачити надходження коштів на рахунок, перекидати гроші на інші картки й платити за комунальні послуги. Усе, що вам потрібно, — створити обліковий запис у банкінгу та прив’язати до нього картку. Тут допоможуть працівники банку або ваші рідні чи знайомі.

Щоби передавати показання лічильників онлайн, знайдіть на квитанції про оплату сайт, через який можна передати дані. Також на квитанції може бути QR-код — чорно-білий квадрат з візерунком. Відкрийте камеру на телефоні, наведіть її на код і натисніть на вебадресу, яка з’явиться на екрані.

БОЮСЯ ПЕРЕДАТИ ГРОШІ ШАХРАЯМ

Ви можете натрапити на шахраїв в інтернеті, тому основне ваше завдання — завжди мислити критично. Це може бути дзвінок нібито з банку, SMS або повідомлення в месенджері, лист на пошту.

Якщо вам зателефонували, у жодному разі не повідомляйте свої персональні дані, такі як дата видання банківської картки, CVV-код (три цифри на звороті картки), код-підтвердження з SMS і паролі. Намагайтеся ігнорувати аргументи про те, що з вами розмовляють працівники банку і їм точно можна передавати дані.

Якщо сумніваєтеся, покладіть слухавку, перетелефонуйте в банк (номер є на звороті банківської картки) і запитайте, чи справді вам телефонували його службовці.

Якщо ж це лист або повідомлення від незнайомця, не переходьте за посиланням: ви можете опинитися на шахрайській сторінці, що видає себе за сторінку банку або соціальних послуг.

Онлайн-шахраї маніпулюють актуальними темами, такими як соціальна допомога й підтримка ВПО, грошові виплати, виграші в конкурсах, застава за рідних, які потрапили в небезпеку. Також нині поширений вид шахрайства — збори на підтримку армії.

Уважно перевіряйте посилання, за яким переходите. Якщо вас зацікавила пропозиція в повідомленні, краще порадьтеся з близькими або перевірте на офіційному сайті установи, від імені якої пише людина, чи дійсно є така пропозиція.

ЗАХИЩАЄМО ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ І МЕСЕНДЖЕРАХ

Ви точно маєте обліковий запис у вайбері, де надсилаєте рідним вітальні листівки, і сторінку у фейсбуці або навіть в інстаграмі.

Дуже важливо дбати про безпеку своїх облікових записів. Якщо ви втратили пароль від одного з них, не треба створювати новий, адже пароль можна відновити.

Що таке надійний пароль? Це пароль, що складається із 16 й більше символів, містить великі та малі букви, цифри й спеціальні символи і не створений на основі персональної інформації. Тобто в паролі не має бути дат народження, номерів телефону, імен онуків і дітей. Для кожного облікового запису придумайте окремий унікальний пароль.

Ще один важливий метод захисту — двофакторна автентифікація. Розуміємо, звучить складно, але спробуймо розібратися.

Це код, який приходитиме вам в SMS щоразу, коли ви заходитимете у свій обліковий запис із нового пристрою. Шахраї можуть підгледіти або підібрати ваш пароль, а от викрасти код набагато складніше. Увімкнути функцію можна в налаштуваннях соціальної мережі або месенджера.

Якщо ви забули пароль від облікового запису, не поспішайте створювати новий! На головній сторінці будь якого сайту зазвичай є кнопка «Забули пароль?». Натиснувши на неї, можна відновити пароль через електронну пошту або номер телефону. Виконайте вказівки на екрані й поверніть доступ до облікового запису.

Пам’ятайте: знати правила кібергігієни недостатньо, головне — завжди їх дотримуватися. Ставтеся до всього, що бачите в інтернеті, з недовірою, двічі перевіряйте посилання, за якими переходите, і мисліть критично. І нехай інтернет стане для вас місцем дивовижних відкриттів.