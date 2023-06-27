Мариновані курячі шлунки — це швидка та смачна закуска. Скуштуйте, не пошкодуєте!

700—800 г курячих шлунків

2 середні цибулини

5 середніх зубчиків часнику

30 мл оцту (9%)

50 мл соєвого соусу

50 мл олії

0,5 чайної ложки цукру

чверть чайної ложки солі (або за смаком)

чорний мелений перець

свіжий кріп

Очищені шлунки відварити в підсоленій воді з лавровим листком. Приблизний час — 1 год. Нарізати шматочками чи соломкою.

Цибулю нарізати тоненькими півкільцями, викласти в мисочку, присипати трохи цукром і пом’яти, щоб пустила сік. Полити оцтом, залишити на 30 хв.

Посікти зелень, порубати часник. До шлунків додати цибулю, часник, кріп. Влити соєвий соус, олію, посолити, поперчити. Все перемішати. Дати страві постояти 2—3 год., а ще краще — залишити на ніч.

Порада: якщо хочете надати страві нового смаку, можна одну цибулину замаринувати в оцті, а іншу обсмажити в олії до золотавості. А також додати в готову закуску моркву по-корейськи.