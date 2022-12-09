Розпочався сезон мандаринів, тож хочу розповісти про цінність їхніх шкірок.

Свого часу довго не могла позбутися ведмедки (вовчка) на городі. Хоч що тільки робила! Якось порадили використати мандаринові шкірки. Їх потрібно очистити від білого внутрішнього шару, перекрутити на м’ясорубці та висушити. Ось так збирала їх усю зиму, а як почався сезон, закладала в лунки або розтрушувала по грядках. Після того зникли ведмедки, а також кроти. До речі, не до смаку мандаринові шкірки і котам.

А вони теж полюбляють похазяйнувати на грядках. Так само рятую від кота й кімнатні квіти, бо дуже вже полюбляє у них «пастися». Для цього просто розкладаю шкірки поблизу рослин і час від часу замінюю. А ще кімнатні квіти рятую від павутинного кліща. Свіжі шкірки двох мандаринів подрібнюю та заливаю літром гарячої води.

Настоюю тиждень у прохолодному місці. Проціджую та додаю трохи рідкого мила. Раз на тиждень обробляю вазони з пульверизатора до повного знищення кліща.

Оксана БЕСИДОВСЬКА.

Київська обл.