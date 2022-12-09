Гречано-картопляні хрусткі котлети — дуже ситні, можуть замінити м’ясні страви.

2 великі картоплини (300 г)

150 г гречаної крупи

2 великі зубчики часнику

олія

1 чайна ложка солі

панірувальні сухарі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

В каструлю викласти гречку, нарізану картоплю та часник, посолити. Залити 0,5 л води. Відварити до повної готовності. Воду злити (можна повернути каструлю на слабкий вогонь, щоб підсушити вміст). Одразу ж гарячою масу розім’яти товкачиком, поперчити. Залишити охолонути — тоді вона стане більш щільною. Якщо вийшла рідкою (це залежить від картоплі), додати 1—2 столові ложки картопляного крохмалю. Сформувати котлети, обкачати в панірувальних сухарях. Дати трохи полежати, аби паніровка добре пристала. Обсмажити в олії до рум’яної скоринки. Подавати зі сметанним соусом: сметана, кріп, часник, сіль.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.