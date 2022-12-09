Гречано-картопляні хрусткі котлети — дуже ситні, можуть замінити м’ясні страви.
- 2 великі картоплини (300 г)
- 150 г гречаної крупи
- 2 великі зубчики часнику
- олія
- 1 чайна ложка солі
- панірувальні сухарі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
В каструлю викласти гречку, нарізану картоплю та часник, посолити. Залити 0,5 л води. Відварити до повної готовності. Воду злити (можна повернути каструлю на слабкий вогонь, щоб підсушити вміст). Одразу ж гарячою масу розім’яти товкачиком, поперчити. Залишити охолонути — тоді вона стане більш щільною. Якщо вийшла рідкою (це залежить від картоплі), додати 1—2 столові ложки картопляного крохмалю. Сформувати котлети, обкачати в панірувальних сухарях. Дати трохи полежати, аби паніровка добре пристала. Обсмажити в олії до рум’яної скоринки. Подавати зі сметанним соусом: сметана, кріп, часник, сіль.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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