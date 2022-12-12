Пенсійний фонд України інформує, що в месенджері Telegram ним було виявлено діяльність чат-боту, який від імені ПФУ вводить в оману користувачів, збирає особисті дані людей та реквізити банківських рахунків для подальших шахрайських дій.

Так, невідомий чат-бот «Пенсійний фонд України» (@pensijnyj_fond_ukrainybot) з символікою фонду на логотипі боту інформує громадян про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 2220 грн на кожного з членів сім’ї, хто постраждав у зв’язку з війною.

Бот пропонує подати відповідну заявку та заповнити особисті дані, в тому числі й реквізити банківських рахунків, для можливості отримання неіснуючих коштів. ЦЕ ФЕЙК! — відповідально заявляють у ПФУ.

Пенсійний фонд України не має стосунку до діяльності вказаного чат-боту! Бот не створювався та не адмініструється фондом і не має стосунку до інформаційної діяльності відомства. ПФУ вже звернувся до правоохоронних органів із проханням вжити відповідних заходів.

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