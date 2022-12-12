В Україні триває війна, тож багатьом військовим і цивільним, потрібна донорська кров. Таким чином кожен українець (за винятком тих, хто має протипоказання) може підтримати людей, для кого вона є життєво необхідною. Але у суспільстві існують перестороги, які можуть перешкодити наважитись на донорство. Тому Міністерство охорони здоров’я зібрало інформацію, яка розвінчує найпоширеніші міфи щодо донорства крові. Міф 1: Донор може «підхопити» інфекції.

Факт: Донорство безпечне на 100%. Із кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні. Використані інструменти при вас викидають. Епоха скляних тар і багаторазових інструментів минула.

Міф 2: Донорство шкодить здоров’ю.

Факт: здавати кров корисно, оскільки для донора це –

профілактика серцево-судинних захворювань

стимуляція кісткового мозку

розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів)

омолодження (поповнення нових та здорових клітин крові)

іноді – очищення шкіри.

Міф 3: Здавати кров боляче.

Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від «уколів краси» чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хв.

Міф 4: У донора беруть забагато крові.

Факт: усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі. При регулярному харчування всі компоненти відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають у цей період не слабкість, а навпаки – приплив енергії.

Міф 5: Регулярна здача крові викликає звикання.

Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.