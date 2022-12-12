Знаю від мами, і своїх діточок уже привчаю, що впродовж 40 днів від Великодня на вітання «Христос воскрес!» відповідаємо: «Воістину воскрес!» І що на свято Хрещення Господнього, почувши до себе: «Христос охрестився!» — відповідаємо: «У річці Йордані!» Так само як у різдвяний період, від свята Різдва Христового і до Стрітення, вітаємося: «Христос народився!» або «Христос рождається!» — і відповідаємо: «Славімо Його!» А от які християнські вітання побутують в інший час? Прошу розповісти про це.

Катерина.

Слава Ісусу Христу!» — так православні християни традиційно вітають одне одного, відповідаючи: «Слава навіки Богу!» Коли вас вітають, кажучи: «Слава Богу!», відповідайте: «Навіки слава Богу». Коли чуємо: «Христос посеред нас!», то маємо відповісти: «І є, і буде!»

Зі Священного Писання знаємо, що Господь наш Ісус Христос часто звіщав як істину і побажання й одвічне вітання:

«Мир вам!» Ці самі слова Він промовив після Свого Воскресіння, коли явився учням-апостолам. Зцілюючи людей від недугів, Спаситель промовляв: «Іди з миром!» А посилаючи Своїх учнів на проповідь, наставляв їх: «В який дім увійдете, спочатку кажіть: мир дому цьому» (Лк. 10:5).

Це вітання Господа Ісуса Христа в нинішні складні часи випробувань війною найбільше лягає нам на серце, бо зараз, як ніколи, розуміємо: така згадка про мир нині для всіх нас — найактуальніше з усіх можливих привітання і побажання, те, чого всі ми, українці, нині так прагнемо, пояснюють у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.