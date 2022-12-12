об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

житлово-будівельні контори (ЖБК);

керівники багатоквартирних будинків.

КИЇВ

Мешканцям багатоквартирних будинків компенсують 75% від вартості генератора. Максимальна сума – 80 тисяч гривень. Отримати компенсацію можна, подавши заяву та пакет документів до районної адміністрації. Кошти будуть виплачені протягом 2 місяців.

ЛЬВІВ

Для ОСББ, ЖБК і решти житлового сектору сума відшкодування становить 50% від ціни, однак максимум – 30 тисяч гривень. Для підприємців ресторанної сфери та роздрібної торгівлі харчовими продуктами передбачено ваучер. Розглянути заяву й ухвалити рішення комісія має впродовж 10 днів.

ПОЛТАВА

Компенсацію можуть отримати мешканці будинків, де є понад 2 поверхи. Відшкодування не має перевищувати 50% від вартості пристрою, але не більше 80 тисяч гривень.

ОДЕСА

Мерія ухвалила рішення повертати до 70% від вартості генераторів, але не більше 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації слід звертатися з чеками до районної адміністрації.

СУМИ Компенсацію можуть отримати мешканці будинків трьох і вище поверхів, а також двоповерхових будівель, збудованих до 1993 року. Сума компенсації – не більше 50% і не більше 50 тисяч гривень.

РІВНЕ

Тут компенсують до 70% від вартості пристрою. Але за умови, якщо він коштував не більше 45 тисяч гривень.

ЧЕРНІВЦІ Компенсують 80% від вартості. Пристрій має коштувати не більше 60 тисяч гривень і покривати потреби щонайменше 36 квартир у будинку.

ЗАПОРІЖЖЯ