ЕДІТ ЄВА ЕГЕР – «ДАР»

Едіт Еґер написала цю книгу на прохання читачів її бестселера «Вибір». Це – практичний посібник, як подбати про своє ментальне здоров’я, як жити повноцінно і не застрягати у в’язниці власного розуму.

Книга об’єднує своєрідні 12 сеансів від видатної психотерапевтки:

як сприймати свої емоції;

як позбутись комплексу жертви;

зцілитись від дитячих травм;

переживати втрати та горе;

як виходити з конфліктних ситуацій чи не потрапляти у них;

як прийняти та полюбити себе;

як позбутися відчуття вини;

як навчитись контролювати свої страхи і впоратись з тривожністю та інші.

У кожному розділі докторка Еґер ділиться історіями з власного життя та історіями своїх пацієнтів, а в кінці – пропонує ключі до звільнення від проблеми.

РОБЕРТ САПОЛЬСЬКІ – «БІОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ. ПРИЧИНИ ДОБРОГО І ПОГАНОГО В НАС»

Чому люди рятують і вбивають, пробачають і вдаються до помсти, кохають та ненавидять? Хтось все спише на емоції, інший — на гормони, третій шукатиме причини в дитинстві, а четвертий — у середовищі. Хто має рацію? Усі й ніхто водночас. Бо для повноти картини потрібні аргументи з кожної галузі. Як пояснити пасивну агресію у водія на дорозі? Чому в підлітковому віці дітям «зносить дах» і вони тікають з дому або прагнуть опинитись у сумнівній компанії? Чому нас нудить не тільки від зіпсованої їжі, а й від подій? Як вияв люті однієї людини зміг перерости у 20-мільйонний протест — Арабську весну? Це та інше в людській поведінці різнобічно пояснює Сапольскі.

РОБЕРТ ЛІХІ – «СВОБОДА ВІД ТРИВОГИ»

Перед кожною вирішальною подією ви тремтите від жаху? Не можете впевнено говорити з керівництвом? Безпідставно боїтеся, що з вашими дітьми трапиться щось погане? З цієї книжки ви дізнаєтесь, як ввести в оману свій страх і як подолати стрес. Знайдете в тексті практичні поради, які допоможуть вам подолати будь – яку проблему.

Автор: Юлія ВОРМАН, практичний психолог.