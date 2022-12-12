Плодові дерева зазвичай обрізують на початку весни. Але за температури не нижче мінус 3—5 градусів у сухий ясний день це можна роботи і взимку, коли є така необхідність.
- Найчастіше в зимові місяці обрізують плодові яблуні та груші зимостійких та літніх сортів. Основна мета — омолодити старі рослини.
- Насамперед видаляйте сухі та хворі гілки (незалежно від того, де на дереві вони знаходяться).
- Для поліпшення циркуляції повітря в кроні виріжте пагони, що густо ростуть, але не більше чверті загальної кількості, оскільки сильне обрізування може спровокувати зростання пасинків.
- Торішні гілки вкоротіть на третину, роблячи зріз над брунькою. Це підтримує гарну форму дерева та стимулює розвиток нових плодових гілок.
- Із молодих обріжте тільки ті, що ростуть всередину або розташовані надто близько до скелетних.
- Якщо бачите, що потрібно зрізати кілька великих гілок, робіть це не за один раз, а протягом двох-трьох зим. При надто стрімкому зростанні дерева деякі гілки можна обрізувати влітку (як додаток до зимового обрізування).
- Взимку добре видно гілки з пухлиною, наростом, відкритим ураженням чи потемнінням. Обріжте їх повністю або до здорової деревини.
- Молоді дерева та чагарники обрізуйте лише наприкінці зими — на початку весни (до пробудження бруньок). Вони не витримують зимового обрізування, оскільки швидко підмерзають річні гілки нижче зрізу.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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