Плодові дерева зазвичай обрізують на початку весни. Але за температури не нижче мінус 3—5 градусів у сухий ясний день це можна роботи і взимку, коли є така необхідність.

Найчастіше в зимові місяці обрізують плодові яблуні та груші зимостійких та літніх сортів. Основна мета — омолодити старі рослини.

Насамперед видаляйте сухі та хворі гілки (незалежно від того, де на дереві вони знаходяться).

Для поліпшення циркуляції повітря в кроні виріжте пагони, що густо ростуть, але не більше чверті загальної кількості, оскільки сильне обрізування може спровокувати зростання пасинків.

Торішні гілки вкоротіть на третину, роблячи зріз над брунькою. Це підтримує гарну форму дерева та стимулює розвиток нових плодових гілок.

Із молодих обріжте тільки ті, що ростуть всередину або розташовані надто близько до скелетних.

Якщо бачите, що потрібно зрізати кілька великих гілок, робіть це не за один раз, а протягом двох-трьох зим. При надто стрімкому зростанні дерева деякі гілки можна обрізувати влітку (як додаток до зимового обрізування).

Взимку добре видно гілки з пухлиною, наростом, відкритим ураженням чи потемнінням. Обріжте їх повністю або до здорової деревини.

Молоді дерева та чагарники обрізуйте лише наприкінці зими — на початку весни (до пробудження бруньок). Вони не витримують зимового обрізування, оскільки швидко підмерзають річні гілки нижче зрізу.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.