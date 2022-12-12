Пізній сніданок, перегляд улюбленого фільму або несподівані гості — ці універсальні бутерброди виручать вас у будь-якій ситуації. Експериментуйте з хлібом, сиром, овочами та соусами, але головне — їсти треба одразу.

100 г кисломолочного сиру; 100 г твердого сиру; 100 г вареної ковбаси; 1 невелике яйце; 2 зубчики часнику; 3 столові ложки свіжої подрібненої зелені; чорний мелений перець за смаком; шматочки хліба.

Кисломолочний сир розтерти, щоб був без грудочок. Твердий сир і ковбасу середньо натерти. З’єднати два сири, ковбасу, додати яйце, вичавлений часник, зелень і перець, розтерти до однорідності. Намастити масу на шматочки хліба. Викласти на деко. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 7 хв., або до розплавлення сиру.

У ВІВСЯНІЙ ПАНІРОВЦІ

Гарячі бутерброди з сиром та петрушкою. Сир під час обсмажування розплавиться, петрушка розкриє свій аромат. А для надання бутербродам хрусткості паніруємо їх у вівсяних пластівцях!

4 шматочки білого тостового хліба; 50 г твердого сиру; 2 яйця; дрібка солі; петрушка свіжа; вівсяні пластівці (Геркулес); олія.

Сир середньо натерти. Петрушку подрібнити. В миску вбити яйця, посолити, перемішати. Насипати на тарілку пластівці. На 2 шматки хліба викласти сир, зверху петрушку, накрити хлібом. Занурити бутерброди в яєчну суміш. Запанірувати щедро в пластівцях. Обсмажити до золотавості в олії. Викласти на паперовий рушник. Розрізати на трикутники.

ЦИБУЛЕВІ НА СКОВОРОДІ

1 велика цибулина; 1 яйце; 1 столова ложка борошна; дрібка солі; чорний мелений перець за смаком; 3 шматочки батона; олія.

Цибулину дуже дрібно порізати. Змішати в мисці яйце, сіль, перець, борошно. Додати цибулю, все перемішати — виходить густа маса. Викласти суміш на шматочки батона. У розігріту олію обережно викласти бутерброди цибулею донизу. Смажити до рум’яності з обох боків. Після смаження начинка добре «схопиться». Викласти на паперові рушники.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.