Набрав чинності Закон України №2010-ІХ «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» (далі — Закон). Ним установлено гарантії соціального і правового захисту прав таких громадян.

Зокрема, внесено зміни до статей 11, 20, 24 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та визначено гарантії пенсійного забезпечення таких громадян в частині обчислення стажу та сплати страхових внесків. Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються в порядку і строки, визначені Урядом, за рахунок коштів державного бюджету. Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.