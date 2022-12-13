Основний елемент ущільнення на пластикових вікнах — це гумки. Саме вони переважно зношуються, особливо якщо їх не обслуговувати. А робити це потрібно 1—2 рази на рік. Технічне обслуговування складається з двох кроків: якісне очищення та змащування.

Очищення. Для того, щоб якісно очистити гумки, достатньо теплого мильного розчину, ганчірки або губки. Часто гумки мають складну форму із прихованими порожнинами та складками. Дуже важливо їх як слід відмити від пилу та бруду. Після миття протріть насухо.

Мастило. Для змащування найкраще використовувати спеціальне силіконове мастило. Силікон захищає гумки від впливу навколишнього середовища та відновлює їхню еластичність, вбираючись у саму гуму. Зазвичай такі мастила продаються в автомагазинах, тому що в автомобілі теж потрібно доглядати за ущільнювачами. Використовувати мастила на основі олій категорично не можна, оскільки вони руйнують гуму.

Наносити мастило найкраще за допомогою чистої ганчірки. Також зверніть увагу на приховані складки гумки, які також треба обробляти.