Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс — адже вони найменше захищені, попереджає МОЗ.
СТУПЕНІ ОБМОРОЖЕННЯ:
1. Ступінь обмороження — відчуття оніміння, поколювання, обпечення. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоного відтінку.
2. Ступінь — поява пухирців із прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях.
3. Ступінь — змертвіння всіх шарів шкіри. Пухирі наповнені кров’яним вмістом.
4. Ступінь — некроз шкіри і м’язів.
ЩО РОБИТИ?
- Знайти тепле приміщення
- Зняти холодний, вологий одяг/взуття
- Викликати “швидку”
- Накласти на уражені ділянки чисті, сухі марлеві пов’язки. Не бинтуйте туго!
- Якщо постраждалий при тямі, дайте безалкогольні теплі напої
- Накрийте постраждалого покривалом
- Якщо не знаєте — розпитайте, скільки людина була на холоді тощо (перекажете медикам)
- Якщо до приїзду медиків постраждалий знепритомнів і немає ознак життя — розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
ЧОГО РОБИТИ НЕ МОЖНА:
- не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки;
- не застосовуйте грілки та тощо, щоб зігріти окремі ділянки тіла.
- не пошкоджуйте пухирі, які утворились на місці обмороження.
Якщо ви помітили такі симптоми — негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації.
Залишити відповідь