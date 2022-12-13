Холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс — адже вони найменше захищені, попереджає МОЗ.