Якщо вам набридло ділити врожай яблук, груш і слив із плодожерками, то прийшов час розібратися, де зимують ці шкідники і як з ними можна боротися в зимовий час.

Ближче до осені яблучна плодожерка у вигляді гусениці залишає пошкоджений плід, знаходить затишне місце і створює захисний кокон. Зазвичай зимує під корою, що відстала, або в тріщинах в нижній частині штамба, у рослинних залишках під деревами.

Аналогічно зимує й сливова плодожерка. Але її кокони часто можна знайти не тільки в тріщинах кори штамба, а й на скелетних гілках. Кокони грушевої плодожерки ховаються у верхніх шарах пристовбурного кола (не глибше 15 см) та в опалому листі.

Відтак її гусінь можна знищувати пізньої осені або рано навесні: просто ретельно прибравши рослинні залишки та листя, по можливості перекопавши пристовбурні кола, побіливши стовбури та проводячи обробки інсектицидами.

ось із яблуневою та сливовою плодожеркою можна й потрібно боротися навіть узимку. Важливо вибрати теплий вологий день. Запастися тупим шпателем і старою парасолькою, шматком плівки. Усе це необхідно, щоб провести пілінг кори плодових дерев.

Очищають стару кору обережно, аби не пошкодити молоду. Щоб разом із шматочками кори на ґрунт не падали кокони та яйцекладки шкідників, пристовбурне коло застеляють плівкою. Але можна використовувати стару парасольку, надрізавши між двома спицями полотно. Її зручно притулити до стовбура та переміщати по колу. І сміття з такої парасольки легко зсипати в мішок чи контейнер.

Після очищення кори від відмерлих шарівстовбур і гілки необхідно продезінфікувати. Для цієї процедури в 10 л гарячої води розчиняють півлітрову банку золи, 100—200 г мідного купоросу або 600—800 г залізного купоросу, додають господарське мило. Для дезінфекції розвилок гілок краще використовувати більш концентрований розчин мідного купоросу (300 г на 10 л води). Особливо ретельно промивають глибокі тріщини, рани та дупла.

У теплу погоду важливо оновити й побілку стовбурів і скелетних гілок. Навесні залишиться тільки провести обприскування інсектицидами та чекати на врожай.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.