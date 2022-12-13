Пиріг — ваша «чарівна паличка», особливо зараз, коли довго не буває електроенергії. Просто приготуйте цей пісний капустяний пиріг, який замінить другу страву, і матимете їжу на 1—2 дні. Він смачний, навіть коли холодний.

Тісто:

260 мл газованої води

50 мл олії

10 г розпушувача

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

240—250 г борошна

кунжут (для посипки)

Начинка:

500 г капусти

велика цибулина

середня морквина

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки цукру

чорний мелений перець (за смаком)

зелень петрушки

лавровий листок

олія

Капусту дуже тонко нашаткувати, моркву середньо натерти, цибулю дрібно порізати. Обсмажити в олії цибулю та моркву до м’якості. Додати капусту, сіль, перець, цукор, лавровий листок, перемішати. Тушкувати під кришкою до готовності. Додати посічену зелень, перемішати, дати охолонути.

Борошно змішати з розпушувачем, сіллю та цукром. Влити газовану воду та олію. Замісити тісто — воно має вийти, як густа сметана. Кількість інгредієнтів розрахована на форму 22х22 см.

Вистелити форму пергаментом. Викласти трохи більше половини тіста, розрівняти. Рівномірно викласти начинку. Залити тістом, щоб закрило начинку. Присипати кунжутом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 40—45 хв.

Після — викласти на решітку, накрити рушником, дати охолонути.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.