- 300 г борошна
- 250 мл води
- 150 г цукру
- 100 мл олії
- 100 г меду
- 50 г волоських горіхів
- чайна ложка соди
- столова ложка соку лимона
- 0,5 чайної ложки кориці (за бажання)
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- чайна ложка цедри апельсина
- 2 великих яблука
Змішати в каструльці воду, цукор, мед, сіль і довести до гарячого стану, щоб мед і цукор розчинилися. Перелити в ємкість, де готуватимете тісто. Додати олію, рубані горіхи, цедру. Додати ванілін, борошно, корицю, перемішати. Тісто виходить, як на оладки. Наприкінці додати соду, погашену соком лимона. Перелити у змащену олією форму (діаметр 21–22 см), викласти скибочки яблук. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку, випікати 45–50 хв. Готовий пиріг повністю остудити. За бажання притрусити цукровою пудрою.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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