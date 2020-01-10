300 г борошна

250 мл води

150 г цукру

100 мл олії

100 г меду

50 г волоських горіхів

чайна ложка соди

столова ложка соку лимона

0,5 чайної ложки кориці (за бажання)

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

чайна ложка цедри апельсина

2 великих яблука

Змішати в каструльці воду, цукор, мед, сіль і довести до гарячого стану, щоб мед і цукор розчинилися. Перелити в ємкість, де готуватимете тісто. Додати олію, рубані горіхи, цедру. Додати ванілін, борошно, корицю, перемішати. Тісто виходить, як на оладки. Наприкінці додати соду, погашену соком лимона. Перелити у змащену олією форму (діаметр 21–22 см), викласти скибочки яблук. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку, випікати 45–50 хв. Готовий пиріг повністю остудити. За бажання притрусити цукровою пудрою.

Діана ШЕПЕЛЬ.