Назва цілком відповідає цьому легкому в приготуванні, ніжному і святковому салату, оздобленому пухнастими жовтими квіточками. Готуємо один з варіантів салату — з сиром!
* Банка рибних консервів (250 г (сардини, сайра)
* середня цибулина
* 4 картоплини
* велика морквина
* 100 г твердого сиру (Російський, Голландський, Буковинський)
* 4 яйця
* 3 столові ложки сметани
* 3 столові ложки майонезу
* гілочки кропу для оздоблення
* чорний мелений перець (за смаком)
Картоплю і моркву відварити в мундирі, яйця круто відварити — дати охолонути. Рибу разом з рідиною розім’яти виделкою, поперчити. До риби додати дрібно нарізану цибулю, перемішати. Сир середньо натерти. Яйця розділити на білки та жовтки. Середньо натерти кожні окремо. Моркву натерти на середній тертушці. Картоплю — крупно. Для соусу змішати майонез зі сметаною. Викладати інгредієнти шарами в глибоку миску, вистелену харчовою плівкою, — так вони не пристануть до посуду. Першими викласти білки. Кожен шар промащувати соусом і щільно трамбувати, щоб салат не розпався. Розподілити сир. Далі рибний шар — він соковитий, тому його не треба промащувати. Потім подрібнену моркву, зверху жовтки (залишити трохи для оздоблення). Наприкінці картоплю. Трохи утрамбувати. Поставити на годину в холодильник. Накрити миску відповідною за розміром пласкою тарілкою. Перевернути миску на тарілку, притримуючи. Потім зняти миску і харчову плівку. Вийде рівний і акуратний салат. Змастити білковий шар соусом. Оздобити салат кропом і жовтками, імітуючи тонкі гілочки мімози.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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