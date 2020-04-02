Назва цілком відповідає цьому легкому в приготуванні, ніжному і святковому салату, оздобленому пухнастими жовтими квіточками. Готуємо один з варіантів салату — з сиром!

* Банка рибних консервів (250 г (сардини, сайра)

* середня цибулина

* 4 картоплини

* велика морквина

* 100 г твердого сиру (Російський, Голландський, Буковинський)

* 4 яйця

* 3 столові ложки сметани

* 3 столові ложки майонезу

* гілочки кропу для оздоблення

* чорний мелений перець (за смаком)

Картоплю і моркву відварити в мундирі, яйця круто відварити — дати охолонути. Рибу разом з рідиною розім’яти виделкою, поперчити. До риби додати дрібно нарізану цибулю, перемішати. Сир середньо натерти. Яйця розділити на білки та жовтки. Середньо натерти кожні окремо. Моркву натерти на середній тертушці. Картоплю — крупно. Для соусу змішати майонез зі сметаною. Викладати інгредієнти шарами в глибоку миску, вистелену харчовою плівкою, — так вони не пристануть до посуду. Першими викласти білки. Кожен шар промащувати соусом і щільно трамбувати, щоб салат не розпався. Розподілити сир. Далі рибний шар — він соковитий, тому його не треба промащувати. Потім подрібнену моркву, зверху жовтки (залишити трохи для оздоблення). Наприкінці картоплю. Трохи утрамбувати. Поставити на годину в холодильник. Накрити миску відповідною за розміром пласкою тарілкою. Перевернути миску на тарілку, притримуючи. Потім зняти миску і харчову плівку. Вийде рівний і акуратний салат. Змастити білковий шар соусом. Оздобити салат кропом і жовтками, імітуючи тонкі гілочки мімози.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.