Є люди, котрі просто випромінюють позитив, біля яких приємно бути і, дивлячись на котрих, уже й собі хочеться всміхнутися, веселіше роззирнутися в довколишньому світі, де попри все є багато прекрасного. От саме такою й видалася мені при першій зустрічі красива, тендітна як Дюймовочка, наша сьогоднішня гостя, котру запросила на порадницьку гостину. Та карантин відкоригував плани, тож спілкування наше було дистанційним. Але, сподіваюсь, не менш цікавим для читачів, котрі давно вже хотіли побачити на сторінках «Порадниці» свою улюблену акторку. А що народної любові їй не бракує, показали й «Танці з зірками», у яких брала участь – глядачі завжди жваво за неї голосували, вивівши у фінал.

Вікторія Булітко, українська акторка театру та кіно, акторка «Дизель Шоу», співачка – зокрема

ПРО СВОЄ ЖИТТЯ НА КАРАНТИНІ

Я — людина, яка легко піддається хвилям життя. Якщо зараз час відпочивати — буду відпочивати, почнеться робота — буду працювати.

Мені навіть трішки соромно, бо дуже кайфую від карантину! Напевне, за багато років виснажливої праці, звісно, приємної та улюбленої, але все ж таки — праці, я втомилася. Тому зараз просто насолоджуюся тим, що не треба нікуди поспішати. Живу в приватному будинку, тож можу вийти надвір, аби подихати свіжим повітрям, порухатися, й не стикатися з людьми.

Узялася за все, до чого кілька років не доходили руки! Наприклад, моє давнє хобі — шиття. От і пошила собі піжаму, а сам процес виготовлення показала в інстаграмі. Також нарешті з’явився час, щоб розкласти речі на свої місця. В активному темпі життя зазвичай не встигаю, а для мене це дуже важливо. Звісно, дивлюся все підряд! Фільми, серіали, інтерв’ю відомих людей.

ПРО ПОЧУТТЯ ГУМОРУ

Почуття гумору — один із найкращих антивірусних та антистресових препаратів. Це те, завдяки чому ми живемо, радіємо, молодшаємо…. Чим частіше людина спілкується з веселими людьми, більше дивиться якісного гумористичного контенту, тим краще буде в неї почуття гумору.

… Мої батьки мають прекрасне почуття гумору, і тепер навіть сперечаються поміж себе, в кого ж це я така вдалася. А «дебютувала» перед родиною, гостюючи якось у дідуся. Зав’язала простирадло на себе, і виступала під пісню Володимира Висоцького «Ой, Вань, смотри, какие клоуны…». Усі реготали, а я так розійшлася, що, зрештою, дідусь наказав припинити цю вакханалію. Я ж відтоді, мабуть, запам’ятала оте задоволення, що можеш дарувати людям радість, веселити їх, смішити. Ще любила переглядати програми КВН, якими тато захоплювався і записував усі на відеокасети. Потім ми з дівчатами в школі номери готували, використовуючи звідти жарти.

ПРО ЗІГРАНІ І ЩЕ НЕ ЗІГРАНІ РОЛІ

Коли вже маєш кілька ролей в арсеналі, то хочеться далі лише головних! І чим різноманітніші жанри, тим краще. Цікаво було б спробувати зіграти щось більш серйозне, не комедійне. А ще хочеться різноманіття у форматах. У нас вже є «Дизель шоу», скетч-шоу «На Трьох», ситком «Вижити за будь-яку ціну» та серіал «Папаньки». Хочеться ще зіграти роль в українському повному метрі.

ПРО УЧАСТЬ У «ТАНЦЯХ…»

Найголовніше, що залишилося зі мною — характер. Відчуваю, що стала більш впевненою, вимогливою до себе та оточуючих — як в роботі, так і в особистому житті. Все ж таки, виснажливі тренування та відстоювання власної позиції дали свої плоди.

ПОРАДА

У будь-якому випадку — все буде добре!

Повну версію порадницької гостини з Вікторією Булітко можна прочитати в свіжому номері газети «Порадниця» від 2 квітня цього року.

Автор та керівник проєкту Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».

