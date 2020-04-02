Зазвичай у цей час добрий господар активно купує насіння, саджанці, добрива, садово-городній реманент. Однак цього року пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Спочатку уряд на період карантину обмежив торгівлю переважною більшістю товарів, окрім продуктів харчування та засобів першої необхідності. Згодом Кабмін зняв заборону на оптову торгівлю харчовими продуктами, торгівлю ветеринарними препаратами та здійснення ветеринарної практики, на продаж кормів, пестицидів та агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також на деякі інші види діяльності.

Це певною мірою дозволить підготуватися до сезону, але все одно залишається чимало проблем. По-перше, суворе обмеження на пересування транспортом стане на заваді багатьом жителям невеличких селищ та містечок дістатись до спеціалізованих магазинів. Ринки, де раніше можна було придбати необхідний товар, також можуть не працювати. Зрештою, якщо насінням багато господарів запаслися заздалегідь, то купувати розсаду треба, як кажуть, до сезону. Що ж робити в такій ситуації?

ТОВАРИ ДЛЯ САДУ ТА ГОРОДУ ПОШТОЮ

По-перше, зараз активно працюють служби кур’єрської доставки. Товари для саду та городу можна замовити й отримати через них. Якщо у вас є інтернет — необхідні товари можна придбати на спеціалізованих сайтах. Крім того, з поштою часто приходять каталоги різних фірм, що пропонують сільськогосподарську продукцію. Можливо, такий каталог є й у вас або у когось з ваших знайомих — на ньому можна подивитись телефон фірм та зв’язатися з ними. Крім того, у спеціалізованій пресі часто зустрічаються оголошення профільних фірм, там також вказано контакти.

Зважаючи на те, що посівна вже розпочалась, не гайте часу. В інтернет-магазинах зараз можна купити майже все: насіння, саджанці, цибулини, сортову картоплю, і засоби захисту тощо. Тепер щодо розсади. Зазвичай насіння на розсаду висівають у лютому–березні. Однак не пізно зробити це просто зараз. Світловий день уже значно збільшився, а отже, така розсада отримає більше сонечка, тепла і швидше ростиме. Крім того, теплолюбні культури взагалі не люблять поспіху, тож їх насіння тим більше можна висіяти зараз. Звісно, все слід робити вчасно, але погодьтесь: краще так, ніж ніяк.

РОЗСАДУ ЗАМОВТЕ У ЗНАЙОМИХ

Однак якщо ви все ж не маєте змоги виростити розсаду, а ринок не працює? Зазвичай у селищах та невеличких містечках рік у рік різним крамом (і розсадою також) торгують одні й ті самі підприємці. То ж не виключено, що у вас чи у когось з ваших знайомих можуть бути контакти цих людей. Адже вони також уже давно почали готуватись до сезону, і тепер перед ними постала проблема збути свій товар. Можете зателефонувати до них і домовитись про зустріч, коли настане пора висівати розсаду. Краще вже зараз поцікавитись, чи є необхідний вам товар, а ще краще – зарезервувати його. Вигоду таким чином отримає кожен.

Хочу закликати усіх об’єднуватись і допомагати одне одному. Адже щедра українська душа все робить із запасом. Маєте лишки насіння — поділіться з тими, хто не зміг придбати його вчасно, а тепер втратив таку можливість. Розсаду господарі про всяк випадок також вирощують із запасом. І якщо насіння сходить рясно, господар нерідко просто викидає зайві сіянці, бо розуміє, що, умовно кажучи, 300 кущів томатів йому не потрібні. Не викидайте: віддайте комусь або поміняйтесь. Це теж хороша ідея. Можливо, поруч з вами живуть одинокі старенькі, які тим більше не матимуть що висіяти у цей нелегкий час: поділіться з ними.

ДОПОМОЖІТЬ ІНШИМ

Кур’єрська чи поштова доставка також доступна зараз не всім. То ж якщо робите десь замовлення і маєте можливість його забрати з пункту видачі, подумайте про тих, хто, можливо, теж хотів би зробити замовлення поштою, але з різних причин не зможе це зробити або ж забрати свою посилку (хоча б через те, що не має змоги під’їхати за нею на пункт видачі)? Допоможіть таким людям: запропонуйте зробити і забрати їхнє замовлення. Але для цього, звісно, робити його потрібно разом, щоб і отримати в один день.

А також хочу закликати читачів улюбленої газети, актуальність якої у нинішній час важко переоцінити, ділитися на її сторінках власним досвідом: як виходите з ситуації у ці нелегкі часи? Давайте гуртуватись та підтримувати одне одного й морально, це нам зараз дуже потрібно.