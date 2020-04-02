В інтернеті та соцмережах шириться фейковий аудіозапис начебто від доктора Рошаля про те, що найнадійніший засіб від коронавірусу — це часник. Мовляв, його треба їсти вранці натщесерце, подрібнивши 1–2 зубчики, проковтнути як таблетки, не пережовуючи. У жодному разі не пережовувати (!) – попереджає голос і запевняє, що це антивірус 150 залізобетонних відсотків. Йдеться не про те, що часник не їсти, а річ у тім, що ці рекомендації справжній російський професор Леонід Рошаль не давав і він же спростував ці ролики, сказавши: «Заспокойтеся, ковтати часник головками від коронавірусу не треба». Ось тільки пов’язано з цим чи ні, але часник подорожчав на тлі епідемії.

Як розповідали свідки подій, у період епідемії в китайському Ухані першим з полиць супермаркетів зник часник. Народ завжди схильний вживати спершу щось народне і природне. Знаходимо в інтернеті, що часник — найкраща профілактика під час епідемій вірусних інфекцій. Чи справді це так, запитаємо Зеновія СИЧА, професора Білоцерківського національного аграрного університету (на знімку):

— Одразу попереджу, що часник не лікує від коронавірусу, бо не має антивірусних властивостей. Його фітонциди знезаражують бактерії та гриби (і то не всі). Часник діє як загальнозміцнюючий засіб. Найбільше в світі його споживають саме в Китаї. Були випадки під час епідемії, коли люди одночасно з’їдали понад кілограм часнику, псували собі шлунки, печінку й кишківник, але все одно хворіли на коронавірус. Тому майте здоровий глузд, не об’їдайтеся часником, тим паче не робіть цього натщесерце. Сам часник сильно страждає від чотирьох вірусів, які призводять до його виродження як культури!

До слова, часниковий родич — черемша (так звана ведмежа цибуля) теж не має противірусних властивостей. Ця рослина містить серцеві глікозиди і при переїданні може навіть спровокувати інфаркт. З’їдати за раз можна не більше кількох листочків.

Людмила ОПАНАСЕНКО.