ТІСТО:

500 г борошна

300 мл води

50 мл олії

чайна ложка солі (без верху)

НАЧИНКА:

5–6 середніх картоплин

велика цибулина

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

ЗАСМАЖКА:

2 великі цибулини

олія

Для начинки картоплю відварити у мундирі — так начинка буде ароматнішою. Очистити і потовкти. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Викласти разом з олією до картоплі. Посолити, поперчити. Для тіста борошно всипати в миску. У каструлі довести до кипіння воду й олію з сіллю. Тонкою цівкою влити гарячу воду з олією в борошно, постійно помішуючи — спочатку виделкою, щоб не обпектися, а потім руками. Сформувати з тіста кулю, накрити трохи вологим рушником, щоб не обвітрилося, і залишити на 30 хв. У цей час зробіть засмажку — цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Розкачати тісто в пласт, вирізати кола, викласти по 1,5 чайної ложки начинки. Зліпити вареники (виходить приблизно 40 шт.). У каструлі закип’ятити воду, в яку можна додати середній лавровий лист і 3 горошини духмяного перцю — для більшого аромату, посолити. Опускати по одному вареники. Коли спливуть, варити 3 хв. Заправити засмажкою.

Діана ШЕПЕЛЬ.