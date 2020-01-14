Поряд з нежитем, кашлем, головним болем, ознобом, загальною слабкістю типовою ознакою грипу є значне підвищення температури тіла. Як правило, до 38 градусів і вище.

В іншому разі може йтися про захворювання на так званий парагрип, що спричиняє збудник із роду параміксовірусів, з-поміж яких лише три патогенні для людини. Віруси парагрипу в першу чергу уражають гортань (ларингіт, фарингіт, ларинготрахеїт), бронхи (бронхіт, бронхіоліт), рідше — слизову оболонку носа (риніт), горла (тонзиліт).

У деяких випадках перебіг безсимптомний, а отже, не супроводжується підвищенням температури тіла. Для точного діагностування проводять лабораторні дослідження, зокрема за методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.

Річ у тім, що підвищення температури означає активізацію імунітету для вироблення організмом специфічних речовин (інтерферони), які знищують хвороботворні мікроорганізми, зокрема віруси. Якщо ж такого не відбувається, то це може свідчити про значні імунобіологічні порушення, і тим більше є підстави для їх виявлення й усунення. Щодо парагрипу, то, на жаль, його збудники не зумовлюють бурхливої реакції організму, як, наприклад, і більшість видів герпесу, гепатитів.

ГРВЗ або застуду можуть спричинити не лише різні види вірусів, а й бактерії. У більшості випадків перебіг захворювання також «м’який», тобто без типово виражених симптомів і серйозних ускладнень, тож протягом кількох днів людина одужує. Встановлення діагнозу та визначення виду збудника важливі, коли з’являються ускладнення з боку інших органів і систем у певної категорії населення (наприклад, люди літнього віку, діти, вагітні), а також при виникненні питання про своєчасне призначення правильного лікування (протимікробного або противірусного) та для профілактики поширення захворювання.

У будь-якому разі нездужання, особливо в період поширення респіраторних інфекцій, в тому числі грипу, — привід звернутися до лікаря. Задля запобігання ускладненням переносити захворювання «на ногах» не можна, навіть якщо немає підвищеної температури тіла.

Павло ЗАСУНЬКО, лікар загальної практики.