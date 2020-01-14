Взагалі-то це ми підходимо до ікон, а не ікони до нас, — усміхнувся, почувши таке запитання, настоятель церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці при КМА ігумен Богдан. — У переносному ж значенні нам багато що може підходити, тобто влаштовувати: робота, якісь товари, продукти харчування тощо. А от про ікони так не кажуть! Але суть запитання зрозуміла.

По-перше, у кожній християнській оселі має бути пара ікон: Спасителя нашого Господа Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. Коли утворюється нова родина, такими іконами батьки благословляють молодих. Після вінчання священик благословляє молодих парою таких ікон, які відтоді стають основою домашнього іконостаса нової родини. Великий вибір таких образів — у церковних крамницях. Щодо мистецьких аспектів, то зазвичай обирають ікони, написані в одному стилі.

По-друге, кожний християнин має свого небесного покровителя — святого, на честь якого названий. Ікона цього святого теж має бути у вашій оселі. Маленьку ламіновану іконку свого святого можна носити й при собі. Згадаймо і про ангела-хранителя, до якого також звертаємося в молитвах: його іконка також буде доречною.

По-третє, нам може особливо подобатися хтось зі святих, якому суто по-людськи, так би мовити, симпатизуємо, до якого часто молимося, на чиє заступництво покладаємося: приміром, для когось це святий Миколай Чудотворець, великомучениці Варвара, Катерина, Пантелеймон Цілитель тощо. Звісно, щоб особливо вподобати когось, треба багато знати про нього. Для цього слід читати «Житія святих». Короткі відомості про найвідданіших із християн подають й перед акафістами до цих святих.

Нарешті є святі, які особливо уславилися молитовною допомогою за певних обставин, або здавна вважаються покровителями для представників певних професій чи роду занять, до яких відчуваєте потребу звертатися: їхні ікони також можна придбати для домашньої молитви.

Якщо ж ви час від часу здійснюєте паломницькі поїздки до відомх храмів і монастирів, де є свої святині, цілком природно, що й звідти привезете маленьку копію шанованії там ікони, яка також буде доречною у вашій оселі.

Важливо, щоб усі ваші ікони були освяченими. А от «непідходящих» для християнина ікон не існує.

Ольга ГОЙДЕНКО.