Інколи, ризикуючи застудитися, шапку не одягають — бо вона псує зачіску. Але якщо правильно зробити укладку і підібрати головний убір, волосся збереже доглянутий вигляд.

Насамперед шапка не повинна заважати циркуляції повітря. Інакше шкіра голови потітиме. А волога — перший ворог укладки, та й застудитися можна. Головний убір не повинен бути занадто тісним, інакше зачіска швидко деформується. До того ж шапка, що стискає голову, утруднятиме кровообіг, що може призвести навіть до випадіння волосся. Більш «гуманні» у цьому сенсі шарфи та капюшони. Шарф завжди можна зав’язати так, щоб було комфортно, а капюшон не прилягає щільно до голови.

Якщо носите шапку з натурального хутра, зверніть увагу на підкладку: вона повинна бути шовковою або бавовняною. Синтетичні тканини неприпустимі: голова у будь-яку погоду пітнітиме. До речі, хутряні вироби завжди додають віку, не забувайте про це. Існує кілька фасонів головних уборів, які допоможуть волоссю зберегти здоровий і доглянутий вигляд.

Об’ємний берет не зіпсує укладку, бо не облягає голову, отже, не приминає волосся.

Оптимальне рішення — вовняна або пухова хустка. Окрім зігрівальних властивостей, за допомогою різних способів зав’язування можна регулювати об’єм над зачіскою.

Класичний капелюшок виглядає стильно та елегантно, а також не робить заломів на довгому гладенькому волоссі.

Тепер трохи про зачіски. Найменше проблем у дівчат з довгим волоссям, бо його можна заплести у будь-які коси й «колоски», зібрати у вузол та хвіст. Під шапкою такі зачіски практично не псуються.

Також неважко зберегти рівне каре або стрижку «паж». А от короткі стрижки, особливо ті, які потребують об’ємної укладки над чолом або на потилиці — це проблема. Дівчатам із короткими зачісками підійде об’ємна в’язана шапка.

Найкращий склад волокон для головного убору — тонка чиста вовна (зокрема кашемір й ангора), суміш вовни з бавовною або натуральним шовком (таку пряжу особливо рекомендують при чутливій шкірі), а також віскоза з акрилом і лляним волокном.

Бережіть здоров’я й завжди будьте гарними!

Діана ШЕПЕЛЬ.